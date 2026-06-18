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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 17 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 4784 (La Iglesia) y las letras son: B L T X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 17 de junio

 1°4784 11°1301 
 7071  12°1386
 3°9095  13°5756 
 1302  14°5263 
 3985  15°8022 
 6°0576  16°5073
 7572  17°5301 
 4369  18°4451 
 5447  19°5087 
 10°4036  20°6541 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 17 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 17 de junio. A la cabeza salió el número 3074 - Gente Negra.

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 1°3074 11°0780 
 3702   12°2171
 3°2126  13°5150 
 5269  14°2009 
 4436  15°3334 
 6°7132  16°1451
 6167  17°8157 
 2483  18°7322 
 3561  19°6498 
 10°1151  20°7942 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con La Iglesia suele reflejar búsqueda de guía espiritual, consuelo o pertenencia. Señala deseo de apoyo, fe y reconexión con los valores.

También puede revelar culpa, necesidad de perdón o conflicto moral. Si aparece vacía o deteriorada, sugiere dudas y distanciamiento.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede aludir a tu relación con la diversidad, la identidad y la percepción de lo diferente. El significado depende de lo que sentiste y de lo que ocurría en el sueño.

También puede indicar la integración de nuevas perspectivas o de creencias previas sobre los demás. Observa acciones, contexto y emociones para una interpretación personal.