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Este miércoles, 17 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4770 (Muerto que sueña).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 17 de junio

 477011° 1363
 2°737412° 1712
 3°943313° 5920
 4°103014° 5458
 5°313115° 8354
 6°070916° 5620
 7°750717° 5835
 8°441518° 4684
 9°522419° 5433
 10°467720° 6250

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¿Qué significa soñar con Muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña refleja capas de tu inconsciente: duelo, recuerdos y asuntos pendientes que piden cierre.

También simboliza transformación; lo que el muerto “sueña” revela tus miedos o deseos y te orienta hacia una renovación personal.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en numerosas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.