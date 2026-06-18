Este miércoles, 17 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4770 (Muerto que sueña).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 17 de junio
|1°
|4770
|11°
|1363
|2°
|7374
|12°
|1712
|3°
|9433
|13°
|5920
|4°
|1030
|14°
|5458
|5°
|3131
|15°
|8354
|6°
|0709
|16°
|5620
|7°
|7507
|17°
|5835
|8°
|4415
|18°
|4684
|9°
|5224
|19°
|5433
|10°
|4677
|20°
|6250
¿Qué significa soñar con Muerto que sueña?
Soñar con un muerto que sueña refleja capas de tu inconsciente: duelo, recuerdos y asuntos pendientes que piden cierre.
También simboliza transformación; lo que el muerto “sueña” revela tus miedos o deseos y te orienta hacia una renovación personal.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en numerosas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.