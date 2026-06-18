Este miércoles, 17 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4770 (Muerto que sueña).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 17 de junio

1° 4770 11° 1363 2° 7374 12° 1712 3° 9433 13° 5920 4° 1030 14° 5458 5° 3131 15° 8354 6° 0709 16° 5620 7° 7507 17° 5835 8° 4415 18° 4684 9° 5224 19° 5433 10° 4677 20° 6250

¿Qué significa soñar con Muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña refleja capas de tu inconsciente: duelo, recuerdos y asuntos pendientes que piden cierre.

También simboliza transformación; lo que el muerto “sueña” revela tus miedos o deseos y te orienta hacia una renovación personal.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en numerosas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.