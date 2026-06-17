El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 17 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9778 (Ramera) y las letras son: E G K W.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 17 de junio

1° 9778 11° 1033 2° 5443 12° 8440 3° 9657 13° 7024 4° 7885 14° 5256 5° 9124 15° 8722 6° 1880 16° 9781 7° 0990 17° 3599 8° 0526 18° 5462 9° 4526 19° 8004 10° 3008 20° 9096

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 17 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 17 de junio. A la cabeza salió el número 2283 - Mal Tiempo.

1° 2283 11° 3124 2° 7756 12° 5596 3° 6875 13° 0993 4° 8237 14° 9193 5° 9588 15° 8362 6° 1055 16° 9564 7° 9695 17° 0760 8° 2581 18° 4341 9° 7928 19° 2809 10° 2564 20° 1848

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los participantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con Ramera suele reflejar conflictos con el deseo, la culpa o la autoestima y puede simbolizar tentaciones, juicios sociales o decisiones percibidas como arriesgadas.

Según la emoción del sueño, señala revisar límites y relaciones de conveniencia o, si hay libertad, una necesidad de autonomía y de romper etiquetas impuestas.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo refleja turbulencia emocional, estrés o preocupaciones que nublan tu claridad. Señala cambios repentinos y la necesidad de protegerte o buscar apoyo.

La tormenta sugiere tensiones acumuladas y un proceso de purificación; la lluvia, limpieza y alivio; el viento, inestabilidad. El sueño invita a pausar, ordenar prioridades y prepararte.