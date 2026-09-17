La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 8754 (La Vaca) y las letras son: O B F R.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 16 de septiembre

1° 8754 11° 0531 2° 8563 12° 6384 3° 9710 13° 3967 4° 8789 14° 4322 5° 1284 15° 9283 6° 8544 16° 4749 7° 9750 17° 5436 8° 0515 18° 5967 9° 5949 19° 0313 10° 1965 20° 2474

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 16 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 16 de septiembre. A la cabeza salió el número 1764 - Llanto.

1° 1764 11° 6146 2° 0814 12° 9053 3° 0054 13° 0285 4° 8616 14° 3842 5° 1919 15° 4156 6° 8496 16° 5861 7° 0980 17° 8529 8° 3402 18° 6541 9° 4929 19° 8986 10° 0874 20° 9911

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca suele simbolizar abundancia, nutrición y seguridad. Puede anunciar estabilidad económica y apoyo familiar.

Si la ves sana y tranquila, augura prosperidad; si está enferma o agresiva, advierte descuido, estrés o pérdidas por falta de atención.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele simbolizar liberación emocional y necesidad de desahogo, indicando que el subconsciente procesa tristezas, miedos o culpas acumuladas.

Según el contexto, puede señalar estrés reprimido o anunciar alivio y sanación; si otro llora, habla de empatía, apoyo o conflictos no resueltos.