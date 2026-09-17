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La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, controlado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 8754 (La Vaca) y las letras son: O B F R.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 16 de septiembre

 1°8754 11°0531 
 8563  12°6384
 3°9710  13°3967 
 8789  14°4322 
 1284  15°9283 
 6°8544  16°4749
 9750  17°5436 
 0515  18°5967 
 5949  19°0313 
 10°1965  20°2474 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 16 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 16 de septiembre. A la cabeza salió el número 1764 - Llanto.

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 1°1764 11°6146 
 0814   12°9053
 3°0054  13°0285 
 8616  14°3842 
 1919  15°4156 
 6°8496  16°5861
 0980  17°8529 
 3402  18°6541 
 4929  19°8986 
 10°0874  20°9911 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con La Vaca suele simbolizar abundancia, nutrición y seguridad. Puede anunciar estabilidad económica y apoyo familiar.

Si la ves sana y tranquila, augura prosperidad; si está enferma o agresiva, advierte descuido, estrés o pérdidas por falta de atención.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele simbolizar liberación emocional y necesidad de desahogo, indicando que el subconsciente procesa tristezas, miedos o culpas acumuladas.

Según el contexto, puede señalar estrés reprimido o anunciar alivio y sanación; si otro llora, habla de empatía, apoyo o conflictos no resueltos.