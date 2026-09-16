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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 4962 (Inundación) y las letras son: E N R X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 16 de septiembre

 1°4962 11°6460 
 6051  12°3335
 3°2372  13°7361 
 3260  14°7030 
 1876  15°3692 
 6°1641  16°1880
 0646  17°0279 
 9367  18°5652 
 6588  19°9455 
 10°8911  20°8511 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 16 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 16 de septiembre. A la cabeza salió el número 0584 - La Iglesia.

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 1°0584 11°5007 
 3054   12°9739
 3°6642  13°8857 
 0866  14°0262 
 0793  15°7494 
 6°8424  16°3324
 1404  17°9919 
 2642  18°1829 
 7613  19°8177 
 10°1637  20°1820 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con una inundación suele reflejar emociones desbordadas, pérdida de control o cambios intensos; a veces indica limpieza y renovación.

El agua turbia sugiere confusión y tensión, mientras que el agua clara apunta a alivio y nuevas oportunidades; tu reacción en el sueño revela tu capacidad de afrontamiento.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con La Iglesia suele simbolizar búsqueda de guía espiritual, consuelo y necesidad de perdón. También refleja deseo de pertenecer a una comunidad y reafirmar valores.

Si el templo aparece luminoso y abierto, sugiere esperanza y renovación; si está en ruinas o vacío, indica dudas, culpa o alejamiento de tus creencias.