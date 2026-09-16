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Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3716 (Anillo) y las letras son: C L N N.
Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 16 de septiembre
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|3716
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|5672
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|6954
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|0280
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|2310
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|6054
|4°
|3229
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|9055
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|9935
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|8340
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|2176
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|5609
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|6921
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|8071
|9°
|6949
|19°
|0491
|10°
|6603
|20°
|9291
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 16 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 16 de septiembre. A la cabeza salió el número 3560 - La Virgen.
|1°
|3560
|11°
|0119
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|0313
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|6061
|3°
|4920
|13°
|9369
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|6529
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|2309
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|3223
|15°
|6751
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|8723
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|6079
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|9358
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|9430
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|8613
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|3153
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|9963
|19°
|5246
|10°
|6438
|20°
|8994
¿A qué hora es la quiniela hoy?
Los sorteos se realizan cinco veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas).
¿Qué significa soñar con anillo?
Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas. Puede reflejar relaciones formales, acuerdos laborales o el deseo de estabilidad y pertenencia.
Si el anillo está roto, perdido o apretado, indica dudas, ataduras o temor a perder control. Si brilla o encaja perfecto, sugiere seguridad, lealtad y nuevos comienzos.
¿Qué significa soñar con la virgen?
Soñar con La Virgen suele asociarse con protección, consuelo y esperanza; puede señalar que buscas guía espiritual o apoyo en un momento difícil.
También puede simbolizar pureza, perdón o un llamado a la compasión; el contexto del sueño y tus creencias personales influyen en su significado.