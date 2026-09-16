Miles de apostadores siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3716 (Anillo) y las letras son: C L N N.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 16 de septiembre

1° 3716 11° 5672 2° 6954 12° 0280 3° 2310 13° 6054 4° 3229 14° 9055 5° 3810 15° 9935 6° 8340 16° 4547 7° 2176 17° 5609 8° 6921 18° 8071 9° 6949 19° 0491 10° 6603 20° 9291

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 16 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 16 de septiembre. A la cabeza salió el número 3560 - La Virgen.

1° 3560 11° 0119 2° 0313 12° 6061 3° 4920 13° 9369 4° 6529 14° 2309 5° 3223 15° 6751 6° 8723 16° 6079 7° 9358 17° 9430 8° 8613 18° 3153 9° 9963 19° 5246 10° 6438 20° 8994

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas. Puede reflejar relaciones formales, acuerdos laborales o el deseo de estabilidad y pertenencia.

Si el anillo está roto, perdido o apretado, indica dudas, ataduras o temor a perder control. Si brilla o encaja perfecto, sugiere seguridad, lealtad y nuevos comienzos.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con La Virgen suele asociarse con protección, consuelo y esperanza; puede señalar que buscas guía espiritual o apoyo en un momento difícil.

También puede simbolizar pureza, perdón o un llamado a la compasión; el contexto del sueño y tus creencias personales influyen en su significado.