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La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9178 (Ramera) y las letras son: U F J Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 16 de septiembre

 1°9178 11°6962 
 2879  12°9996
 3°6109  13°5651 
 3257  14°0587 
 7284  15°5741 
 6°0813  16°7077
 5885  17°2599 
 2742  18°6661 
 2922  19°9701 
 10°1350  20°5513 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 16 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 16 de septiembre. A la cabeza salió el número 6087 - Piojos.

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 1°6087 11°7730 
 5694   12°2537
 3°4689  13°7987 
 1151  14°5505 
 1656  15°8056 
 6°9979  16°0780
 5637  17°2713 
 0459  18°2463 
 0361  19°3862 
 10°9016  20°8666 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos reprimidos, conflicto con la moral personal o preocupación por la imagen pública.

Según el contexto del sueño, también puede reflejar culpa, límites difusos en relaciones o una búsqueda de validación emocional.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con Piojos señala preocupaciones pequeñas pero persistentes, estrés acumulado o la sensación de invasión en tu vida.

También sugiere limpiar tu entorno emocional, poner límites a influencias tóxicas y atender asuntos de salud o autoestima.