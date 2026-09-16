En esta noticia
La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9178 (Ramera) y las letras son: U F J Z.
Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 16 de septiembre
|1°
|9178
|11°
|6962
|2°
|2879
|12°
|9996
|3°
|6109
|13°
|5651
|4°
|3257
|14°
|0587
|5°
|7284
|15°
|5741
|6°
|0813
|16°
|7077
|7°
|5885
|17°
|2599
|8°
|2742
|18°
|6661
|9°
|2922
|19°
|9701
|10°
|1350
|20°
|5513
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 16 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 16 de septiembre. A la cabeza salió el número 6087 - Piojos.
|1°
|6087
|11°
|7730
|2°
|5694
|12°
|2537
|3°
|4689
|13°
|7987
|4°
|1151
|14°
|5505
|5°
|1656
|15°
|8056
|6°
|9979
|16°
|0780
|7°
|5637
|17°
|2713
|8°
|0459
|18°
|2463
|9°
|0361
|19°
|3862
|10°
|9016
|20°
|8666
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.
¿Qué significa soñar con ramera?
Soñar con una ramera puede simbolizar deseos reprimidos, conflicto con la moral personal o preocupación por la imagen pública.
Según el contexto del sueño, también puede reflejar culpa, límites difusos en relaciones o una búsqueda de validación emocional.
¿Qué significa soñar con piojos?
Soñar con Piojos señala preocupaciones pequeñas pero persistentes, estrés acumulado o la sensación de invasión en tu vida.
También sugiere limpiar tu entorno emocional, poner límites a influencias tóxicas y atender asuntos de salud o autoestima.