La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan varios sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 9178 (Ramera) y las letras son: U F J Z.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 16 de septiembre

1° 9178 11° 6962 2° 2879 12° 9996 3° 6109 13° 5651 4° 3257 14° 0587 5° 7284 15° 5741 6° 0813 16° 7077 7° 5885 17° 2599 8° 2742 18° 6661 9° 2922 19° 9701 10° 1350 20° 5513

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 16 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 16 de septiembre. A la cabeza salió el número 6087 - Piojos.

1° 6087 11° 7730 2° 5694 12° 2537 3° 4689 13° 7987 4° 1151 14° 5505 5° 1656 15° 8056 6° 9979 16° 0780 7° 5637 17° 2713 8° 0459 18° 2463 9° 0361 19° 3862 10° 9016 20° 8666

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos reprimidos, conflicto con la moral personal o preocupación por la imagen pública.

Según el contexto del sueño, también puede reflejar culpa, límites difusos en relaciones o una búsqueda de validación emocional.

¿Qué significa soñar con piojos?

Soñar con Piojos señala preocupaciones pequeñas pero persistentes, estrés acumulado o la sensación de invasión en tu vida.

También sugiere limpiar tu entorno emocional, poner límites a influencias tóxicas y atender asuntos de salud o autoestima.