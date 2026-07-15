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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 15 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0398 (Lavandera) y las letras son: B H J Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 15 de julio

 1°0398 11°4392 
 6749  12°0824
 3°1643  13°4590 
 1474  14°9677 
 5770  15°0173 
 6°1419  16°8358
 9984  17°0220 
 0699  18°6734 
 2254  19°4728 
 10°2559  20°3560 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 15 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 15 de julio. A la cabeza salió el número 7205 - Gato.

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 1°7205 11°9857 
 2507   12°9987
 3°0108  13°5483 
 2701  14°7671 
 6782  15°7688 
 6°8871  16°3802
 7773  17°6008 
 5819  18°5833 
 6644  19°5808 
 10°9237  20°9335 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera suele simbolizar limpieza y renovación emocional. Indica deseo de purificar culpas, ordenar tu vida y empezar de nuevo.

Si la interpretas como el ave, señala ligereza y cambios sutiles; como oficio, esfuerzo humilde y reparación de vínculos. En ambos casos invita a soltar cargas y actuar con sencillez.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Indica que debes confiar más en tu voz interior.

Si el gato está calmado, sugiere equilibrio; si es agresivo o huidizo, advierte de engaños o relaciones ambiguas. Observa su color y actitud para afinar el significado.