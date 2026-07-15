Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 15 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0398 (Lavandera) y las letras son: B H J Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 15 de julio

1° 0398 11° 4392 2° 6749 12° 0824 3° 1643 13° 4590 4° 1474 14° 9677 5° 5770 15° 0173 6° 1419 16° 8358 7° 9984 17° 0220 8° 0699 18° 6734 9° 2254 19° 4728 10° 2559 20° 3560

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 15 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 15 de julio. A la cabeza salió el número 7205 - Gato.

1° 7205 11° 9857 2° 2507 12° 9987 3° 0108 13° 5483 4° 2701 14° 7671 5° 6782 15° 7688 6° 8871 16° 3802 7° 7773 17° 6008 8° 5819 18° 5833 9° 6644 19° 5808 10° 9237 20° 9335

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera suele simbolizar limpieza y renovación emocional. Indica deseo de purificar culpas, ordenar tu vida y empezar de nuevo.

Si la interpretas como el ave, señala ligereza y cambios sutiles; como oficio, esfuerzo humilde y reparación de vínculos. En ambos casos invita a soltar cargas y actuar con sencillez.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato suele simbolizar intuición, independencia y misterio. Indica que debes confiar más en tu voz interior.

Si el gato está calmado, sugiere equilibrio; si es agresivo o huidizo, advierte de engaños o relaciones ambiguas. Observa su color y actitud para afinar el significado.