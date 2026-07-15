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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 15 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9121 (Mujer) y las letras son: L Q S W.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 15 de julio

 1°9121 11°7064 
 1765  12°3502
 3°3647  13°2826 
 2017  14°0459 
 0879  15°5727 
 6°4765  16°3386
 3199  17°0461 
 0389  18°0314 
 8527  19°0700 
 10°9739  20°2532 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 15 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 15 de julio. A la cabeza salió el número 6126 - La Misa.

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 1°6126 11°9011 
 1740   12°2878
 3°4622  13°5723 
 3497  14°8109 
 5710  15°0001 
 6°6902  16°6138
 6587  17°4671 
 9070  18°5029 
 7936  19°2280 
 10°6241  20°2049 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Quienes que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar la intuición, las emociones y la parte receptiva de tu personalidad. También puede reflejar relaciones importantes, necesidades afectivas o la figura materna en tu vida.

Si la mujer es conocida, el sueño puede aludir a tu vínculo con ella; si es desconocida, sugiere cualidades que necesitas integrar. Su actitud (amable, distante o amenazante) orienta si el mensaje trata de apoyo, límites o conflictos internos.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa suele señalar una búsqueda de paz, renovación espiritual y sentido de pertenencia.

Si el sueño fue sereno sugiere esperanza y reconciliación; si fue tenso, puede reflejar culpa, presión social o necesidad de cambio.