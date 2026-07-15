El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios fijados por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 15 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 9121 (Mujer) y las letras son: L Q S W.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 15 de julio

1° 9121 11° 7064 2° 1765 12° 3502 3° 3647 13° 2826 4° 2017 14° 0459 5° 0879 15° 5727 6° 4765 16° 3386 7° 3199 17° 0461 8° 0389 18° 0314 9° 8527 19° 0700 10° 9739 20° 2532

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 15 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 15 de julio. A la cabeza salió el número 6126 - La Misa.

1° 6126 11° 9011 2° 1740 12° 2878 3° 4622 13° 5723 4° 3497 14° 8109 5° 5710 15° 0001 6° 6902 16° 6138 7° 6587 17° 4671 8° 9070 18° 5029 9° 7936 19° 2280 10° 6241 20° 2049

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Quienes que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar la intuición, las emociones y la parte receptiva de tu personalidad. También puede reflejar relaciones importantes, necesidades afectivas o la figura materna en tu vida.

Si la mujer es conocida, el sueño puede aludir a tu vínculo con ella; si es desconocida, sugiere cualidades que necesitas integrar. Su actitud (amable, distante o amenazante) orienta si el mensaje trata de apoyo, límites o conflictos internos.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con la Misa suele señalar una búsqueda de paz, renovación espiritual y sentido de pertenencia.

Si el sueño fue sereno sugiere esperanza y reconciliación; si fue tenso, puede reflejar culpa, presión social o necesidad de cambio.