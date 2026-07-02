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La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4748 (Muerto que habla) y las letras son: J W X X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 1 de julio

 1°4748 11°7747 
 3254  12°0145
 3°8933  13°3635 
 8848  14°8142 
 4923  15°2965 
 6°3126  16°7103
 1438  17°4631 
 3391  18°2125 
 9813  19°8233 
 10°3714  20°1546 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 1 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 1 de julio. A la cabeza salió el número 0272 - Sorpresa.

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 1°0272 11°5677 
 3731   12°5170
 3°2569  13°9872 
 1571  14°6240 
 2164  15°0790 
 6°8749  16°4102
 6822  17°9909 
 6080  18°1478 
 5064  19°0518 
 10°1134  20°1319 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele señalar asuntos no resueltos o un mensaje de tu subconsciente. Puede reflejar culpa, duelo pendiente o la necesidad de cierre emocional.

Si el mensaje es claro y sereno, apunta a guía y aceptación; si es confuso o inquietante, advierte miedos y decisiones postergadas. Observa quién es y qué dice para entender tu momento.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa sugiere cambios inesperados o noticias que alterarán tu rutina. Tu mente se prepara para lo imprevisto, ya sea positivo o desafiante.

Si la sorpresa es agradable, apunta a oportunidades y entusiasmo. Si es incómoda, refleja ansiedad, miedo a perder el control o necesidad de mayor preparación.