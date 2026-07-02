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La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4748 (Muerto que habla) y las letras son: J W X X.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 1 de julio
|1°
|4748
|11°
|7747
|2°
|3254
|12°
|0145
|3°
|8933
|13°
|3635
|4°
|8848
|14°
|8142
|5°
|4923
|15°
|2965
|6°
|3126
|16°
|7103
|7°
|1438
|17°
|4631
|8°
|3391
|18°
|2125
|9°
|9813
|19°
|8233
|10°
|3714
|20°
|1546
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 1 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 1 de julio. A la cabeza salió el número 0272 - Sorpresa.
|1°
|0272
|11°
|5677
|2°
|3731
|12°
|5170
|3°
|2569
|13°
|9872
|4°
|1571
|14°
|6240
|5°
|2164
|15°
|0790
|6°
|8749
|16°
|4102
|7°
|6822
|17°
|9909
|8°
|6080
|18°
|1478
|9°
|5064
|19°
|0518
|10°
|1134
|20°
|1319
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con muerto que habla?
Soñar con un muerto que habla suele señalar asuntos no resueltos o un mensaje de tu subconsciente. Puede reflejar culpa, duelo pendiente o la necesidad de cierre emocional.
Si el mensaje es claro y sereno, apunta a guía y aceptación; si es confuso o inquietante, advierte miedos y decisiones postergadas. Observa quién es y qué dice para entender tu momento.
¿Qué significa soñar con sorpresa?
Soñar con sorpresa sugiere cambios inesperados o noticias que alterarán tu rutina. Tu mente se prepara para lo imprevisto, ya sea positivo o desafiante.
Si la sorpresa es agradable, apunta a oportunidades y entusiasmo. Si es incómoda, refleja ansiedad, miedo a perder el control o necesidad de mayor preparación.