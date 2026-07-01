La quiniela es el juego más optado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1681 (Las Flores) y las letras son: B F M X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 1 de julio

1° 1681 11° 1836 2° 7099 12° 6686 3° 5965 13° 3154 4° 9193 14° 6346 5° 7945 15° 2169 6° 8432 16° 2658 7° 6998 17° 0260 8° 3585 18° 4398 9° 9230 19° 1632 10° 4146 20° 3513

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 1 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 1 de julio. A la cabeza salió el número 7484 - La Iglesia.

1° 7484 11° 4819 2° 5288 12° 6716 3° 7640 13° 4098 4° 8022 14° 8426 5° 8334 15° 7811 6° 5219 16° 3452 7° 5842 17° 0030 8° 5324 18° 6009 9° 4619 19° 8729 10° 4495 20° 9574

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, crecimiento y esperanza. Puede indicar un periodo de armonía emocional y nuevas oportunidades que están floreciendo en tu vida.

Si las flores lucen frescas, habla de relaciones positivas y proyectos prósperos; si están marchitas, advierte de desilusión o de algo que requiere atención y cuidado.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con La Iglesia suele representar búsqueda de guía espiritual, consuelo y esperanza ante dudas o miedos.

También puede indicar necesidad de comunidad, perdón o reconciliación y el deseo de recuperar valores y equilibrio interior.