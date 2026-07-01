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La quiniela es el juego más optado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1681 (Las Flores) y las letras son: B F M X.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 1 de julio
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|1681
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|1836
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|7099
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|5965
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|3154
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|9193
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|6346
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|7945
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|2169
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|8432
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|2658
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|6998
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|0260
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|3585
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|4398
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|9230
|19°
|1632
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|4146
|20°
|3513
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 1 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 1 de julio. A la cabeza salió el número 7484 - La Iglesia.
|1°
|7484
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|4819
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|5288
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|6716
|3°
|7640
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|4098
|4°
|8022
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|8426
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|8334
|15°
|7811
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|5219
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|3452
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|5842
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|0030
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|5324
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|6009
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|4619
|19°
|8729
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|4495
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|9574
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con las flores?
Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, crecimiento y esperanza. Puede indicar un periodo de armonía emocional y nuevas oportunidades que están floreciendo en tu vida.
Si las flores lucen frescas, habla de relaciones positivas y proyectos prósperos; si están marchitas, advierte de desilusión o de algo que requiere atención y cuidado.
¿Qué significa soñar con la iglesia?
Soñar con La Iglesia suele representar búsqueda de guía espiritual, consuelo y esperanza ante dudas o miedos.
También puede indicar necesidad de comunidad, perdón o reconciliación y el deseo de recuperar valores y equilibrio interior.