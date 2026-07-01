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La quiniela es el juego más optado por los que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1681 (Las Flores) y las letras son: B F M X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 1 de julio

 1°1681 11°1836 
 7099  12°6686
 3°5965  13°3154 
 9193  14°6346 
 7945  15°2169 
 6°8432  16°2658
 6998  17°0260 
 3585  18°4398 
 9230  19°1632 
 10°4146  20°3513 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 1 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 1 de julio. A la cabeza salió el número 7484 - La Iglesia.

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 1°7484 11°4819 
 5288   12°6716
 3°7640  13°4098 
 8022  14°8426 
 8334  15°7811 
 6°5219  16°3452
 5842  17°0030 
 5324  18°6009 
 4619  19°8729 
 10°4495  20°9574 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, crecimiento y esperanza. Puede indicar un periodo de armonía emocional y nuevas oportunidades que están floreciendo en tu vida.

Si las flores lucen frescas, habla de relaciones positivas y proyectos prósperos; si están marchitas, advierte de desilusión o de algo que requiere atención y cuidado.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con La Iglesia suele representar búsqueda de guía espiritual, consuelo y esperanza ante dudas o miedos.

También puede indicar necesidad de comunidad, perdón o reconciliación y el deseo de recuperar valores y equilibrio interior.