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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 18 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6147 (Muerto) y las letras son: F N N Q.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 18 de agosto

 1°6147 11°2879 
 2567  12°1787
 3°6301  13°9159 
 6856  14°3810 
 6352  15°4760 
 6°5549  16°2432
 9089  17°1238 
 7807  18°6543 
 3119  19°0147 
 10°9314  20°3857 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 18 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 18 de agosto. A la cabeza salió el número 9440 - El Cura.

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 1°9440 11°5675 
 8662   12°3928
 3°7019  13°5384 
 3794  14°7006 
 3992  15°6144 
 6°0129  16°5282
 5335  17°4802 
 5466  18°6495 
 6263  19°6141 
 10°2711  20°1369 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre y transformación; no predice sucesos, sino que refleja cómo procesas pérdidas y cambios.

Según el contexto, puede señalar duelo no resuelto, necesidad de soltar apegos o un mensaje de tu inconsciente; atiende a las emociones y detalles del sueño.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele simbolizar búsqueda de guía, consuelo y orientación moral, así como necesidad de perdón o renovación espiritual.

También puede reflejar culpa, temor al juicio o conflicto con la autoridad, invitando a revisar decisiones y reconciliarte contigo mismo.