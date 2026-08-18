El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de apostantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 18 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 6147 (Muerto) y las letras son: F N N Q.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 18 de agosto

1° 6147 11° 2879 2° 2567 12° 1787 3° 6301 13° 9159 4° 6856 14° 3810 5° 6352 15° 4760 6° 5549 16° 2432 7° 9089 17° 1238 8° 7807 18° 6543 9° 3119 19° 0147 10° 9314 20° 3857

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 18 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 18 de agosto. A la cabeza salió el número 9440 - El Cura.

1° 9440 11° 5675 2° 8662 12° 3928 3° 7019 13° 5384 4° 3794 14° 7006 5° 3992 15° 6144 6° 0129 16° 5282 7° 5335 17° 4802 8° 5466 18° 6495 9° 6263 19° 6141 10° 2711 20° 1369

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre y transformación; no predice sucesos, sino que refleja cómo procesas pérdidas y cambios.

Según el contexto, puede señalar duelo no resuelto, necesidad de soltar apegos o un mensaje de tu inconsciente; atiende a las emociones y detalles del sueño.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele simbolizar búsqueda de guía, consuelo y orientación moral, así como necesidad de perdón o renovación espiritual.

También puede reflejar culpa, temor al juicio o conflicto con la autoridad, invitando a revisar decisiones y reconciliarte contigo mismo.