El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de participantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1625 (Gallina) y las letras son: A A I Q.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 6 de julio

1° 1625 11° 1045 2° 5040 12° 1985 3° 8970 13° 8167 4° 0469 14° 4989 5° 1077 15° 5144 6° 4534 16° 1756 7° 2475 17° 8218 8° 0356 18° 1907 9° 8388 19° 8656 10° 3984 20° 1142

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 6 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 6 de julio. A la cabeza salió el número 9018 - Sangre.

1° 9018 11° 1902 2° 5780 12° 7483 3° 1620 13° 3134 4° 0074 14° 4044 5° 9232 15° 2760 6° 1421 16° 1295 7° 1399 17° 8303 8° 0264 18° 6126 9° 1575 19° 0509 10° 1415 20° 9003

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallina suele asociarse al hogar, la protección y la maternidad, señal de necesidad de cuidado y estabilidad emocional.

También puede aludir a timidez, chismes o falta de valentía; si está inquieta, sugiere prudencia antes de actuar o confiar en rumores.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, pasión intensa y cambios profundos. Puede indicar que algo importante está por manifestarse o que necesitas reconectar con tu fuerza interior.

También puede reflejar desgaste, heridas emocionales o preocupación por la salud propia o de alguien cercano. El contexto del sueño (color, cantidad y lugar de la sangre) orienta si es una señal de renovación o de alerta.