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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de participantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1625 (Gallina) y las letras son: A A I Q.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 6 de julio

 1°1625 11°1045 
 5040  12°1985
 3°8970  13°8167 
 0469  14°4989 
 1077  15°5144 
 6°4534  16°1756
 2475  17°8218 
 0356  18°1907 
 8388  19°8656 
 10°3984  20°1142 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 6 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 6 de julio. A la cabeza salió el número 9018 - Sangre.

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 1°9018 11°1902 
 5780   12°7483
 3°1620  13°3134 
 0074  14°4044 
 9232  15°2760 
 6°1421  16°1295
 1399  17°8303 
 0264  18°6126 
 1575  19°0509 
 10°1415  20°9003 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

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¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallina suele asociarse al hogar, la protección y la maternidad, señal de necesidad de cuidado y estabilidad emocional.

También puede aludir a timidez, chismes o falta de valentía; si está inquieta, sugiere prudencia antes de actuar o confiar en rumores.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, pasión intensa y cambios profundos. Puede indicar que algo importante está por manifestarse o que necesitas reconectar con tu fuerza interior.

También puede reflejar desgaste, heridas emocionales o preocupación por la salud propia o de alguien cercano. El contexto del sueño (color, cantidad y lugar de la sangre) orienta si es una señal de renovación o de alerta.