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El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de participantes en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 1625 (Gallina) y las letras son: A A I Q.
Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 6 de julio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 6 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 6 de julio. A la cabeza salió el número 9018 - Sangre.
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|1902
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|5780
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|1620
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|3134
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|0074
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|4044
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|9232
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|1421
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|1399
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|9003
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los jugadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con gallina?
Soñar con gallina suele asociarse al hogar, la protección y la maternidad, señal de necesidad de cuidado y estabilidad emocional.
También puede aludir a timidez, chismes o falta de valentía; si está inquieta, sugiere prudencia antes de actuar o confiar en rumores.
¿Qué significa soñar con sangre?
Soñar con sangre suele simbolizar energía vital, pasión intensa y cambios profundos. Puede indicar que algo importante está por manifestarse o que necesitas reconectar con tu fuerza interior.
También puede reflejar desgaste, heridas emocionales o preocupación por la salud propia o de alguien cercano. El contexto del sueño (color, cantidad y lugar de la sangre) orienta si es una señal de renovación o de alerta.