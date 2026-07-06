Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6082 (La Pelea) y las letras son: U F M Q.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 6 de julio

1° 6082 11° 2820 2° 9462 12° 8887 3° 1596 13° 8861 4° 6792 14° 6310 5° 9289 15° 9458 6° 7293 16° 4339 7° 9588 17° 0321 8° 5977 18° 8504 9° 7887 19° 0681 10° 4804 20° 5822

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 6 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 6 de julio. A la cabeza salió el número 3127 - El Peine.

1° 3127 11° 8773 2° 9861 12° 7859 3° 1781 13° 8581 4° 2817 14° 6931 5° 0902 15° 6483 6° 7663 16° 2576 7° 2816 17° 9478 8° 4531 18° 0079 9° 9635 19° 9549 10° 6622 20° 8985

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele revelar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Indica necesidad de poner límites y canalizar la frustración.

También puede señalar cambios inminentes y el impulso de defender tus ideales. Si dominas la pelea, hay confianza; si te superan, hay inseguridad o pérdida de control.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine suele simbolizar orden, autocuidado y el deseo de “desenredar” situaciones. Indica búsqueda de claridad mental y atención a la imagen personal.

Si El Peine está roto o enreda el cabello, puede reflejar preocupaciones, críticas o dificultades para resolver problemas. Usarlo sin contratiempos sugiere que superarás obstáculos y mejorarás relaciones.