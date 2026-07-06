En esta noticia
Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6082 (La Pelea) y las letras son: U F M Q.
Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 6 de julio
|1°
|6082
|11°
|2820
|2°
|9462
|12°
|8887
|3°
|1596
|13°
|8861
|4°
|6792
|14°
|6310
|5°
|9289
|15°
|9458
|6°
|7293
|16°
|4339
|7°
|9588
|17°
|0321
|8°
|5977
|18°
|8504
|9°
|7887
|19°
|0681
|10°
|4804
|20°
|5822
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 6 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 6 de julio. A la cabeza salió el número 3127 - El Peine.
|1°
|3127
|11°
|8773
|2°
|9861
|12°
|7859
|3°
|1781
|13°
|8581
|4°
|2817
|14°
|6931
|5°
|0902
|15°
|6483
|6°
|7663
|16°
|2576
|7°
|2816
|17°
|9478
|8°
|4531
|18°
|0079
|9°
|9635
|19°
|9549
|10°
|6622
|20°
|8985
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con la pelea?
Soñar con una pelea suele revelar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Indica necesidad de poner límites y canalizar la frustración.
También puede señalar cambios inminentes y el impulso de defender tus ideales. Si dominas la pelea, hay confianza; si te superan, hay inseguridad o pérdida de control.
¿Qué significa soñar con el peine?
Soñar con El Peine suele simbolizar orden, autocuidado y el deseo de “desenredar” situaciones. Indica búsqueda de claridad mental y atención a la imagen personal.
Si El Peine está roto o enreda el cabello, puede reflejar preocupaciones, críticas o dificultades para resolver problemas. Usarlo sin contratiempos sugiere que superarás obstáculos y mejorarás relaciones.