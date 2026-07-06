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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 6 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6082 (La Pelea) y las letras son: U F M Q.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 6 de julio

 1°6082 11°2820 
 9462  12°8887
 3°1596  13°8861 
 6792  14°6310 
 9289  15°9458 
 6°7293  16°4339
 9588  17°0321 
 5977  18°8504 
 7887  19°0681 
 10°4804  20°5822 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 6 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 6 de julio. A la cabeza salió el número 3127 - El Peine.

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 1°3127 11°8773 
 9861   12°7859
 3°1781  13°8581 
 2817  14°6931 
 0902  15°6483 
 6°7663  16°2576
 2816  17°9478 
 4531  18°0079 
 9635  19°9549 
 10°6622  20°8985 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele revelar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Indica necesidad de poner límites y canalizar la frustración.

También puede señalar cambios inminentes y el impulso de defender tus ideales. Si dominas la pelea, hay confianza; si te superan, hay inseguridad o pérdida de control.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine suele simbolizar orden, autocuidado y el deseo de “desenredar” situaciones. Indica búsqueda de claridad mental y atención a la imagen personal.

Si El Peine está roto o enreda el cabello, puede reflejar preocupaciones, críticas o dificultades para resolver problemas. Usarlo sin contratiempos sugiere que superarás obstáculos y mejorarás relaciones.