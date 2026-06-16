La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 15 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 15 de junio de 2026. A la cabeza salió el 8488 (El Papa).

1° 8488 11° 2490 2° 6557 12° 9251 3° 9871 13° 3072 4° 1512 14° 0444 5° 3599 15° 2803 6° 2542 16° 3173 7° 3456 17° 0432 8° 8055 18° 1652 9° 2403 19° 0763 10° 8835 20° 4316

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.