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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 15 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 15 de junio de 2026. A la cabeza salió el 8488 (El Papa).

 1°8488 11°2490 
 6557  12°9251
 3°9871  13°3072 
 1512  14°0444 
 3599  15°2803 
 6°2542  16°3173
 3456  17°0432 
 8055  18°1652 
 2403  19°0763 
 10°8835 20°4316 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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