Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 15 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 2956 (La Caída) y las letras son: F K S T.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 15 de junio

1° 2956 11° 4756 2° 6717 12° 2592 3° 5228 13° 9529 4° 6465 14° 7219 5° 9228 15° 7155 6° 5098 16° 7596 7° 6791 17° 2207 8° 3479 18° 1417 9° 3077 19° 3931 10° 7432 20° 9975

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 15 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 15 de junio. A la cabeza salió el número 8518 - Sangre.

1° 8518 11° 9852 2° 0085 12° 8257 3° 5812 13° 8410 4° 2510 14° 5838 5° 0418 15° 7486 6° 7791 16° 7251 7° 4269 17° 8601 8° 2013 18° 9042 9° 0791 19° 9930 10° 9446 20° 7603

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele simbolizar pérdida de control, temor al fracaso o inestabilidad emocional. Indica que te sientes vulnerable ante cambios rápidos o decisiones importantes.

También puede ser un llamado a soltar cargas y recuperar equilibrio: revisar límites, pedir apoyo y planear con cautela. Si afrontas la raíz del miedo, la caída se convierte en impulso.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele representar fuerza vital, pasión y emociones intensas. También puede señalar cambios importantes o el costo de un esfuerzo.

Si la sangre causa angustia, puede aludir a pérdidas, culpa o agotamiento. El contexto y tus emociones en el sueño aclaran su verdadero significado.