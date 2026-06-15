En esta noticia

Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 15 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 2956 (La Caída) y las letras son: F K S T.

Te puede interesar

Colocar papel aluminio en la escoba: para qué sirve el truco viral y por qué todos lo recomiendan

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 15 de junio

 1°2956 11°4756 
 6717  12°2592
 3°5228  13°9529 
 6465  14°7219 
 9228  15°7155 
 6°5098  16°7596
 6791  17°2207 
 3479  18°1417 
 3077  19°3931 
 10°7432  20°9975 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 15 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 15 de junio. A la cabeza salió el número 8518 - Sangre.

Te puede interesar

Tensión global: la fuerza militar más poderosa del mundo se prepara para dominar el océano y estrena un mega submarino
 1°8518 11°9852 
 0085   12°8257
 3°5812  13°8410 
 2510  14°5838 
 0418  15°7486 
 6°7791  16°7251
 4269  17°8601 
 2013  18°9042 
 0791  19°9930 
 10°9446  20°7603 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

Te puede interesar

Descubrimiento en el Río de la Plata: hallan una fuente de agua que transforma la historia colonial para siempre

Te puede interesar

Argentina hace historia con la reaparición de un mamífero en peligro de extinción: lleva años luchando por su reintroducción

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele simbolizar pérdida de control, temor al fracaso o inestabilidad emocional. Indica que te sientes vulnerable ante cambios rápidos o decisiones importantes.

También puede ser un llamado a soltar cargas y recuperar equilibrio: revisar límites, pedir apoyo y planear con cautela. Si afrontas la raíz del miedo, la caída se convierte en impulso.

¿Qué significa soñar con sangre?

Soñar con sangre suele representar fuerza vital, pasión y emociones intensas. También puede señalar cambios importantes o el costo de un esfuerzo.

Si la sangre causa angustia, puede aludir a pérdidas, culpa o agotamiento. El contexto y tus emociones en el sueño aclaran su verdadero significado.