Envolver tarjetas de crédito y débito en papel aluminio | Para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos en informática. FOTO (IA)

A pesar de que pueda parecer inusual, envolver tarjetas de crédito y débito en papel aluminio se ha convertido en una práctica aconsejada por expertos en informática y seguridad digital.

Esta medida sencilla tiene como objetivo disminuir los riesgos asociados al robo de datos sin contacto, especialmente en una era en la que la tecnología abre la posibilidad de nuevas modalidades de delitos y fraudes.

Qué utilidad tiene envolver tarjetas en papel de aluminio

Lo primordial que se debe considerar es que las tarjetas modernas emplean tecnología NFC o RFID, lo cual posibilita realizar pagos al acercarlas a un lector. En este aspecto, se torna un riesgo si no se protege adecuadamente.

Envolver tarjetas de crédito y débito en papel aluminio | Para qué sirve y por qué lo recomiendan expertos en informática (foto: archivo).

El riesgo se presenta en eventos masivos, espacios cerrados y contextos urbanos donde es factible que individuos escaneen tarjetas a corta distancia utilizando determinados dispositivos. Aunque el rango de alcance es limitado, constituye un peligro que persiste, a pesar de que la tarjeta se encuentre resguardada en la billetera o el bolsillo.

En este marco, el papel aluminio sirve como un bloqueador de señales electromagnéticas, imposibilitando que lectores no autorizados establezcan comunicación con el chip de la tarjeta.

Al envolver la tarjeta en aluminio, la señal NFC queda anulada. La tarjeta no podrá atender solicitudes de lectura mientras se encuentre protegida, incluso si se halla en el interior de una billetera o bolsillo.

El papel aluminio impide esta comunicación de manera física, sin la necesidad de aplicaciones, firmware o configuraciones complejas. Es una defensa pasiva, aunque efectiva.

Desde el punto de vista técnico, las tarjetas contactless están siempre “activas”. No requieren batería ni interruptor y responden de forma automática a una señal compatible cercana.

Es una solución inmediata con costo cero y accesible para cualquier individuo, ideal como protección adicional en viajes o en la vida cotidiana.

Los especialistas advierten que, aunque los sistemas bancarios cuentan con diversas capas de seguridad, el mayor riesgo radica en la intercepción de datos básicos, como el número de tarjeta y la fecha de vencimiento.

Cabe señalar que existen fundas con bloqueo RFID específicas, que pueden servir como método de prevención ante el robo de datos y fraudes.

Un dato importante es que los expertos en ciberseguridad enfatizan que este método no daña la tarjeta ni el chip. Asimismo, no altera su funcionamiento cuando se vuelve a usar de manera habitual.

Los expertos subrayan que no reemplaza otras medidas fundamentales, como revisar consumos, utilizar billeteras digitales seguras o activar alertas bancarias. Sin embargo, añade una barrera adicional frente a posibles ataques.

Cubrir tarjetas de crédito y débito en papel aluminio | Para qué sirve y por qué lo sugieren expertos en informática (foto: archivo)

¿Puede el papel aluminio protegerte de ciberdelincuentes efectivos?

El uso de papel aluminio no es un mito, sin embargo, no constituye una solución definitiva. Expertos en seguridad sugieren priorizar herramientas diseñadas específicamente para este propósito, como billeteras con bloqueo RFID o aplicaciones bancarias que ofrecen alertas en tiempo real.

Además, organismos como la Interpol advierten que los ciberdelincuentes suelen recurrir a métodos más sofisticados y rentables que el escaneo inalámbrico en la vía pública.

El papel aluminio es útil en situaciones específicas, no obstante, su efectividad se ve limitada frente a los desafíos mayores en el ámbito de la ciberseguridad.

La importancia de una ciberseguridad integral contra fraudes

El uso de papel aluminio como protección para tarjetas contactless ha generado un interés creciente, pero expertos advierten que esta medida debe ser parte de un enfoque más amplio de ciberseguridad. Las fundas con bloqueo RFID están disponibles en el mercado y ofrecen una solución específica, brindando una mayor tranquilidad a los usuarios que enfrentan el riesgo de robo de datos.

Además, muchos bancos han mejorado sus sistemas de seguridad, aumentando la protección contra fraudes al incorporar múltiples capas de autenticación. Sin embargo, los consumidores deben mantenerse informados y proactivos en la protección de su información bancaria, utilizando alertas y revisando movimientos con regularidad para minimizar riesgos.