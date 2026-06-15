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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 15 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3552 (Madre e hijo) y las letras son: K L M Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 15 de junio

 1°3552 11°3493 
 2756  12°0615
 3°1933  13°6868 
 5743  14°2236 
 8516  15°5183 
 6°1221  16°1892
 1289  17°9013 
 8672  18°4048 
 7662  19°8712 
 10°0625  20°3354 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 15 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 15 de junio. A la cabeza salió el número 2529 - San Pedro.

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 1°2529 11°2396 
 3203   12°6785
 3°2119  13°5413 
 7595  14°2447 
 6664  15°4838 
 6°5099  16°4953
 7828  17°4435 
 1906  18°0832 
 9534  19°2467 
 10°9389  20°1832 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

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¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele simbolizar protección, amor y lazos familiares; refleja necesidad de seguridad emocional o de dar y recibir cuidado.

Según el tono del sueño, puede señalar crecimiento y nuevos comienzos, o bien tensiones y temores sobre responsabilidades y conexión familiar.

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro sugiere guía espiritual y necesidad de fe, perdón o reconciliación.

También alude a puertas que se abren y decisiones clave, ligadas a sus llaves y a asumir responsabilidad.