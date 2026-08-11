La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, supervisado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5463 (Casamiento) y las letras son: A R S Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 10 de agosto

1° 5463 11° 0985 2° 4730 12° 2418 3° 8853 13° 3420 4° 4557 14° 5483 5° 9364 15° 1716 6° 8235 16° 5346 7° 8694 17° 1336 8° 1173 18° 3830 9° 3290 19° 0695 10° 2088 20° 9127

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 10 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 10 de agosto. A la cabeza salió el número 6017 - Desgracia.

1° 6017 11° 9611 2° 0171 12° 9635 3° 9695 13° 1317 4° 7918 14° 6815 5° 0049 15° 1531 6° 6164 16° 2129 7° 0616 17° 5278 8° 0129 18° 6689 9° 5046 19° 3514 10° 2191 20° 6202

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele representar compromiso, unión y un nuevo comienzo. Puede indicar deseo de estabilidad o de integrar partes de tu vida en una misma dirección.

También puede reflejar presión social, dudas o miedo a perder independencia. El significado real depende de cómo te sentías en el sueño y de tu situación actual.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con Desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, culpa o sensación de vulnerabilidad. Indica estrés acumulado y preocupación por situaciones fuera de control.

También puede ser una invitación a actuar con prudencia y fortalecer tu red de apoyo. Observa el contexto y cómo te sentías en el sueño: ahí está la clave del mensaje.