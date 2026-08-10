Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2766 (Lombriz) y las letras son: H M N Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 10 de agosto

1° 2766 11° 5243 2° 1022 12° 1698 3° 3634 13° 8704 4° 8220 14° 1088 5° 8435 15° 9012 6° 1205 16° 6495 7° 9934 17° 3292 8° 8545 18° 4137 9° 0696 19° 0699 10° 7636 20° 5379

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 10 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 10 de agosto. A la cabeza salió el número 1521 - Mujer.

1° 1521 11° 5568 2° 3686 12° 2240 3° 2736 13° 4353 4° 1588 14° 2033 5° 6788 15° 5251 6° 8743 16° 9647 7° 9575 17° 6037 8° 3543 18° 7392 9° 7441 19° 7417 10° 0390 20° 0024

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con una lombriz suele simbolizar renovación y crecimiento silencioso. Señala sanación interna, paciencia y conexión con lo esencial.

También puede aludir a molestias pequeñas pero persistentes o a transformaciones ocultas. Invita a limpiar lo viejo y valorar el progreso discreto.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza intuición, emociones y el aspecto femenino de tu personalidad. También puede aludir a creatividad, protección o necesidad de afecto.

Su actitud y vínculo contigo dan la clave: si es amable sugiere armonía y apoyo; si es distante o inquietante, apunta a conflictos internos, límites o advertencias.