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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 2766 (Lombriz) y las letras son: H M N Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 10 de agosto

 1°2766 11°5243 
 1022  12°1698
 3°3634  13°8704 
 8220  14°1088 
 8435  15°9012 
 6°1205  16°6495
 9934  17°3292 
 8545  18°4137 
 0696  19°0699 
 10°7636  20°5379 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 10 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 10 de agosto. A la cabeza salió el número 1521 - Mujer.

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 1°1521 11°5568 
 3686   12°2240
 3°2736  13°4353 
 1588  14°2033 
 6788  15°5251 
 6°8743  16°9647
 9575  17°6037 
 3543  18°7392 
 7441  19°7417 
 10°0390  20°0024 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con una lombriz suele simbolizar renovación y crecimiento silencioso. Señala sanación interna, paciencia y conexión con lo esencial.

También puede aludir a molestias pequeñas pero persistentes o a transformaciones ocultas. Invita a limpiar lo viejo y valorar el progreso discreto.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza intuición, emociones y el aspecto femenino de tu personalidad. También puede aludir a creatividad, protección o necesidad de afecto.

Su actitud y vínculo contigo dan la clave: si es amable sugiere armonía y apoyo; si es distante o inquietante, apunta a conflictos internos, límites o advertencias.