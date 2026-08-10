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Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5603 (San Cono) y las letras son: C D N Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 10 de agosto

 1°5603 11°0453 
 1545  12°4564
 3°6242  13°8771 
 7770  14°1483 
 0864  15°6517 
 6°3515  16°7932
 8708  17°3418 
 4234  18°9920 
 4161  19°0969 
 10°6774  20°2054 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 10 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 10 de agosto. A la cabeza salió el número 1741 - El Cuchillo.

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 1°1741 11°2303 
 6331   12°2124
 3°0931  13°0719 
 5727  14°3091 
 0972  15°1312 
 6°8682  16°4863
 2189  17°8789 
 8937  18°2778 
 8887  19°2645 
 10°5818  20°9750 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele asociarse a la prosperidad, la buena suerte y la resolución rápida de asuntos económicos. Refleja confianza en la ayuda divina y en la apertura de nuevos caminos.

También puede indicar un llamado a cumplir promesas, agradecer favores o actuar con honestidad al buscar mejoras materiales. Si el sueño es sereno, augura avances; si es inquietante, invita a corregir excesos y reforzar la fe.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo suele simbolizar decisiones tajantes, la necesidad de cortar con hábitos o relaciones y de fijar límites. También puede representar protección y autocontrol.

Si provoca miedo o daño, apunta a conflictos, tensión o posibles traiciones. Si lo manejas con calma, sugiere claridad, valentía y acciones firmes para resolver problemas.