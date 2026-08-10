Miles de usuarios siguen cada día los sorteos oficiales de la quiniela, el juego más famoso del país. Administrada por organismos provinciales, esta lotería entrega premios establecidos que varían del monto apostado y del acierto numérico en cada una de las modalidades disponibles.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 5603 (San Cono) y las letras son: C D N Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del lunes 10 de agosto

1° 5603 11° 0453 2° 1545 12° 4564 3° 6242 13° 8771 4° 7770 14° 1483 5° 0864 15° 6517 6° 3515 16° 7932 7° 8708 17° 3418 8° 4234 18° 9920 9° 4161 19° 0969 10° 6774 20° 2054

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 10 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 10 de agosto. A la cabeza salió el número 1741 - El Cuchillo.

1° 1741 11° 2303 2° 6331 12° 2124 3° 0931 13° 0719 4° 5727 14° 3091 5° 0972 15° 1312 6° 8682 16° 4863 7° 2189 17° 8789 8° 8937 18° 2778 9° 8887 19° 2645 10° 5818 20° 9750

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele asociarse a la prosperidad, la buena suerte y la resolución rápida de asuntos económicos. Refleja confianza en la ayuda divina y en la apertura de nuevos caminos.

También puede indicar un llamado a cumplir promesas, agradecer favores o actuar con honestidad al buscar mejoras materiales. Si el sueño es sereno, augura avances; si es inquietante, invita a corregir excesos y reforzar la fe.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo suele simbolizar decisiones tajantes, la necesidad de cortar con hábitos o relaciones y de fijar límites. También puede representar protección y autocontrol.

Si provoca miedo o daño, apunta a conflictos, tensión o posibles traiciones. Si lo manejas con calma, sugiere claridad, valentía y acciones firmes para resolver problemas.