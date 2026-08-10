La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7817 (Desgracia) y las letras son: I O N X.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 10 de agosto

1° 7817 11° 3243 2° 9996 12° 1069 3° 2972 13° 3329 4° 6046 14° 8144 5° 0881 15° 5877 6° 6995 16° 4531 7° 1050 17° 0000 8° 6733 18° 1209 9° 1860 19° 5049 10° 9362 20° 7935

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 10 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 10 de agosto. A la cabeza salió el número 6350 - El Pan.

1° 6350 11° 7027 2° 5855 12° 0542 3° 0298 13° 7376 4° 2907 14° 3696 5° 6068 15° 3130 6° 3485 16° 0147 7° 0096 17° 9792 8° 1189 18° 2922 9° 4688 19° 7788 10° 2077 20° 1088

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con Desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, culpa o sensación de vulnerabilidad. Indica estrés acumulado y preocupación por situaciones fuera de control.

También puede ser una invitación a actuar con prudencia y fortalecer tu red de apoyo. Observa el contexto y cómo te sentías en el sueño: ahí está la clave del mensaje.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y seguridad; indica que tus necesidades básicas están cubiertas o pronto lo estarán.

Si el pan aparece duro, escaso o mohoso, sugiere carencias o preocupaciones; compartirlo apunta a generosidad, unión y apoyo mutuo.