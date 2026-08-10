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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7817 (Desgracia) y las letras son: I O N X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 10 de agosto

 1°7817 11°3243 
 9996  12°1069
 3°2972  13°3329 
 6046  14°8144 
 0881  15°5877 
 6°6995  16°4531
 1050  17°0000 
 6733  18°1209 
 1860  19°5049 
 10°9362  20°7935 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 10 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 10 de agosto. A la cabeza salió el número 6350 - El Pan.

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 1°6350 11°7027 
 5855   12°0542
 3°0298  13°7376 
 2907  14°3696 
 6068  15°3130 
 6°3485  16°0147
 0096  17°9792 
 1189  18°2922 
 4688  19°7788 
 10°2077  20°1088 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con Desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, culpa o sensación de vulnerabilidad. Indica estrés acumulado y preocupación por situaciones fuera de control.

También puede ser una invitación a actuar con prudencia y fortalecer tu red de apoyo. Observa el contexto y cómo te sentías en el sueño: ahí está la clave del mensaje.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y seguridad; indica que tus necesidades básicas están cubiertas o pronto lo estarán.

Si el pan aparece duro, escaso o mohoso, sugiere carencias o preocupaciones; compartirlo apunta a generosidad, unión y apoyo mutuo.