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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 10 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 7817 (Desgracia) y las letras son: I O N X.
Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 10 de agosto
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|7817
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|3243
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|9996
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|2972
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|6046
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|0000
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|6733
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|1209
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|1860
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|9362
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|7935
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 10 de agosto
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 10 de agosto. A la cabeza salió el número 6350 - El Pan.
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|7027
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|5855
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|0542
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|0298
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|7376
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|2907
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|3696
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|3130
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|3485
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|0147
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Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con desgracia?
Soñar con Desgracia suele reflejar miedos a pérdidas, culpa o sensación de vulnerabilidad. Indica estrés acumulado y preocupación por situaciones fuera de control.
También puede ser una invitación a actuar con prudencia y fortalecer tu red de apoyo. Observa el contexto y cómo te sentías en el sueño: ahí está la clave del mensaje.
¿Qué significa soñar con el pan?
Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y seguridad; indica que tus necesidades básicas están cubiertas o pronto lo estarán.
Si el pan aparece duro, escaso o mohoso, sugiere carencias o preocupaciones; compartirlo apunta a generosidad, unión y apoyo mutuo.