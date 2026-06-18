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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 18 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8881 (Las Flores) y las letras son: H K S X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 18 de junio

 1°8881 11°6139 
 7265  12°6779
 3°4271  13°0956 
 8599  14°0184 
 4560  15°5778 
 6°2450  16°2392
 1249  17°2869 
 4467  18°4145 
 2427  19°2546 
 10°1251  20°5628 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 18 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 18 de junio. A la cabeza salió el número 0898 - Lavandera.

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 1°0898 11°2046 
 8396   12°1021
 3°4492  13°4330 
 2979  14°5181 
 9760  15°1259 
 6°7371  16°7437
 4877  17°0089 
 2473  18°6071 
 1762  19°4466 
 10°2810  20°1665 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, renovación y afecto; anuncia nuevas oportunidades, gratitud o etapas de crecimiento personal.

Si aparecen marchitas o caídas, puede señalar desilusiones o cierres de ciclo; el color y el tipo de flor matizan el mensaje del sueño.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera alude a limpieza, orden y renovación; invita a soltar cargas y aclarar situaciones.

Ya sea oficio o ave, sugiere movimiento y noticias cercanas, impulsándote a actuar con sencillez y constancia.