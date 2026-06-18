La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 18 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 8881 (Las Flores) y las letras son: H K S X.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 18 de junio

1° 8881 11° 6139 2° 7265 12° 6779 3° 4271 13° 0956 4° 8599 14° 0184 5° 4560 15° 5778 6° 2450 16° 2392 7° 1249 17° 2869 8° 4467 18° 4145 9° 2427 19° 2546 10° 1251 20° 5628

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 18 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 18 de junio. A la cabeza salió el número 0898 - Lavandera.

1° 0898 11° 2046 2° 8396 12° 1021 3° 4492 13° 4330 4° 2979 14° 5181 5° 9760 15° 1259 6° 7371 16° 7437 7° 4877 17° 0089 8° 2473 18° 6071 9° 1762 19° 4466 10° 2810 20° 1665

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, renovación y afecto; anuncia nuevas oportunidades, gratitud o etapas de crecimiento personal.

Si aparecen marchitas o caídas, puede señalar desilusiones o cierres de ciclo; el color y el tipo de flor matizan el mensaje del sueño.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con Lavandera alude a limpieza, orden y renovación; invita a soltar cargas y aclarar situaciones.

Ya sea oficio o ave, sugiere movimiento y noticias cercanas, impulsándote a actuar con sencillez y constancia.