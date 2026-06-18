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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 18 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5947 (Muerto) y las letras son: H L L Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 18 de junio

 1°5947 11°7872 
 3197  12°3597
 3°3222  13°4195 
 4063  14°3619 
 7762  15°0140 
 6°1522  16°3852
 4925  17°2138 
 1158  18°6421 
 9098  19°0602 
 10°7406  20°7462 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 18 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 18 de junio. A la cabeza salió el número 4064 - Llanto.

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 1°4064 11°3499 
 8763   12°5161
 3°1348  13°0762 
 7113  14°4366 
 5334  15°0616 
 6°0002  16°0033
 7106  17°3068 
 1882  18°5478 
 0408  19°7272 
 10°1030  20°6541 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

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¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de etapas y transformación; no predice desgracias. Puede reflejar el fin de un hábito, una relación o una fase de vida.

Si aparece una persona fallecida conocida, el sueño puede expresar duelo, nostalgia o asuntos pendientes. También invita a soltar el pasado y atender emociones no resueltas.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto indica liberación de emociones contenidas, estrés o tristeza no expresada. La mente busca desahogo y reconocer lo que duele.

Según el contexto, puede simbolizar sanación y necesidad de apoyo. Si lloras tú, habla de vulnerabilidad; si lloran otros, de empatía y cuidado en tus vínculos.