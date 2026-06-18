Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 18 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 5947 (Muerto) y las letras son: H L L Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 18 de junio

1° 5947 11° 7872 2° 3197 12° 3597 3° 3222 13° 4195 4° 4063 14° 3619 5° 7762 15° 0140 6° 1522 16° 3852 7° 4925 17° 2138 8° 1158 18° 6421 9° 9098 19° 0602 10° 7406 20° 7462

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 18 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 18 de junio. A la cabeza salió el número 4064 - Llanto.

1° 4064 11° 3499 2° 8763 12° 5161 3° 1348 13° 0762 4° 7113 14° 4366 5° 5334 15° 0616 6° 0002 16° 0033 7° 7106 17° 3068 8° 1882 18° 5478 9° 0408 19° 7272 10° 1030 20° 6541

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto suele simbolizar cierre de etapas y transformación; no predice desgracias. Puede reflejar el fin de un hábito, una relación o una fase de vida.

Si aparece una persona fallecida conocida, el sueño puede expresar duelo, nostalgia o asuntos pendientes. También invita a soltar el pasado y atender emociones no resueltas.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto indica liberación de emociones contenidas, estrés o tristeza no expresada. La mente busca desahogo y reconocer lo que duele.

Según el contexto, puede simbolizar sanación y necesidad de apoyo. Si lloras tú, habla de vulnerabilidad; si lloran otros, de empatía y cuidado en tus vínculos.