Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4403 (San Cono) y las letras son: E H Q Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 16 de julio

1° 4403 11° 0724 2° 0113 12° 4857 3° 4048 13° 5076 4° 6707 14° 9870 5° 8661 15° 4828 6° 2497 16° 9231 7° 2507 17° 1674 8° 0100 18° 3383 9° 8363 19° 8221 10° 0227 20° 4319

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 16 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 16 de julio. A la cabeza salió el número 8858 - Ahogado.

1° 8858 11° 6053 2° 2909 12° 6913 3° 0984 13° 6415 4° 8304 14° 0691 5° 1933 15° 9000 6° 2058 16° 9561 7° 0307 17° 6463 8° 6641 18° 2378 9° 3663 19° 9038 10° 5320 20° 6045

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele asociarse con la fortuna y la prosperidad. Puede anunciar oportunidades económicas, premios o alivio de deudas si actúas con fe y prudencia.

También simboliza protección y guía en momentos de incertidumbre. Invita a renovar promesas, agradecer lo recibido y ayudar a otros para que la buena racha perdure.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado suele reflejar que te sientes abrumado por emociones, problemas o responsabilidades que te “ahogan” en la vida diaria.

También puede señalar culpas o miedos no resueltos y la necesidad de pedir ayuda, soltar cargas y recuperar el control emocional.