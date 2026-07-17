En esta noticia

Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 4403 (San Cono) y las letras son: E H Q Y.

Te puede interesar

Mezclar detergente con bicarbonato y azúcar: para qué sirve y por qué lo recomiendan hacer

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 16 de julio

 1°4403 11°0724 
 0113  12°4857
 3°4048  13°5076 
 6707  14°9870 
 8661  15°4828 
 6°2497  16°9231
 2507  17°1674 
 0100  18°3383 
 8363  19°8221 
 10°0227  20°4319 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 16 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 16 de julio. A la cabeza salió el número 8858 - Ahogado.

Te puede interesar

Edificarán una línea de subte que unirá los barrios más significativos de la Ciudad y es la obra más anticipada
 1°8858 11°6053 
 2909   12°6913
 3°0984  13°6415 
 8304  14°0691 
 1933  15°9000 
 6°2058  16°9561
 0307  17°6463 
 6641  18°2378 
 3663  19°9038 
 10°5320  20°6045 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

Te puede interesar

Despedida de la heladera: la nueva opción que es popular y actualiza tu cocina

Te puede interesar

Es Confirmado | Argentina impide el ingreso al país por 5 años a los que quieran entrar con este pasaporte

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele asociarse con la fortuna y la prosperidad. Puede anunciar oportunidades económicas, premios o alivio de deudas si actúas con fe y prudencia.

También simboliza protección y guía en momentos de incertidumbre. Invita a renovar promesas, agradecer lo recibido y ayudar a otros para que la buena racha perdure.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con Ahogado suele reflejar que te sientes abrumado por emociones, problemas o responsabilidades que te “ahogan” en la vida diaria.

También puede señalar culpas o miedos no resueltos y la necesidad de pedir ayuda, soltar cargas y recuperar el control emocional.