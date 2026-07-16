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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6827 (El Peine) y las letras son: O G H V.
Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 16 de julio
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|3845
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|0103
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|0963
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 16 de julio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 16 de julio. A la cabeza salió el número 2070 - Muerto que sueña.
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|3453
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|8539
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¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con el peine?
Soñar con El Peine suele simbolizar orden, autocuidado y el deseo de “desenredar” situaciones. Indica búsqueda de claridad mental y atención a la imagen personal.
Si El Peine está roto o enreda el cabello, puede reflejar preocupaciones, críticas o dificultades para resolver problemas. Usarlo sin contratiempos sugiere que superarás obstáculos y mejorarás relaciones.
¿Qué significa soñar con muerto que sueña?
Soñar con un muerto que sueña puede señalar duelo activo y asuntos no resueltos; algo del pasado sigue pidiendo atención.
También sugiere transformación: lo que parecía terminado puede renacer en forma de nuevas ideas, cierre emocional o reconciliación.