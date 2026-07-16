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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de participantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 16 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 6827 (El Peine) y las letras son: O G H V.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 16 de julio

 1°6827 11°3845 
 0103  12°2582
 3°6601  13°2409 
 0963  14°2103 
 3670  15°4973 
 6°3831  16°8155
 0273  17°5072 
 8843  18°4093 
 8249  19°7584 
 10°1086  20°4179 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 16 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 16 de julio. A la cabeza salió el número 2070 - Muerto que sueña.

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 1°2070 11°5543 
 3974   12°3453
 3°8811  13°8539 
 2978  14°4962 
 8885  15°7977 
 6°6555  16°0558
 9417  17°3087 
 1034  18°9297 
 6648  19°1110 
 10°5886  20°6829 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine suele simbolizar orden, autocuidado y el deseo de “desenredar” situaciones. Indica búsqueda de claridad mental y atención a la imagen personal.

Si El Peine está roto o enreda el cabello, puede reflejar preocupaciones, críticas o dificultades para resolver problemas. Usarlo sin contratiempos sugiere que superarás obstáculos y mejorarás relaciones.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña puede señalar duelo activo y asuntos no resueltos; algo del pasado sigue pidiendo atención.

También sugiere transformación: lo que parecía terminado puede renacer en forma de nuevas ideas, cierre emocional o reconciliación.