Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 26 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 7490 (El Miedo) y las letras son: D H N T.

1° 7490 11° 0531 2° 0172 12° 2926 3° 6873 13° 3825 4° 9939 14° 6775 5° 5204 15° 8346 6° 9429 16° 2590 7° 4481 17° 2422 8° 5244 18° 4454 9° 4422 19° 3510 10° 6472 20° 7531

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 26 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 26 de noviembre. A la cabeza salió el número 0267 - Mordida.

1° 0267 11° 2073 2° 7642 12° 3833 3° 4872 13° 2242 4° 7907 14° 2897 5° 1475 15° 8255 6° 7742 16° 8255 7° 2686 17° 3160 8° 6312 18° 2999 9° 8876 19° 5947 10° 7951 20° 6461

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna con situaciones que generan inseguridad o temor, lo que puede llevar a una búsqueda de soluciones o a la necesidad de enfrentar esos miedos.

Además, estos sueños pueden ser una forma de procesar emociones reprimidas o eventos traumáticos. Al confrontar El Miedo en el sueño, la persona puede estar buscando una manera de liberarse de esas ataduras emocionales y encontrar un camino hacia la superación personal.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a nuestras relaciones y a cuidar de nuestro bienestar emocional.