¿Lavar o no el arroz antes de cocinarlo? Esta interrogante relacionada con la alimentación saludable ha suscitado múltiples cuestionamientos a lo largo del tiempo. No obstante, diversos especialistas consideran esencial enjuagarlo para eliminar el exceso de almidón .

A pesar de ello, esta decisión depende exclusivamente del tipo de arroz utilizado y su influencia puede estar vinculada a una tradición familiar o advertencias sanitarias , entre otros aspectos.

En preparaciones como el risotto, la paella y/o el arroz con leche, donde se requiere que sea más pegajoso y cremoso , se opta por no lavarlo antes de la cocción.

De igual manera, diversos estudios han analizado y concluido que es crucial lavar estas semillas para eliminar el polvo, los insectos, las piedras y los trozos de cáscara, entre otros elementos.

¿Por qué es necesario enjuagar el arroz antes de cocinarlo?

Recientes estudios realizados por científicos han demostrado la necesidad de analizar el estado del arroz previo a su cocción. En una de estas investigaciones se encontraron microplásticos que derivan del uso de plásticos en la cadena de suministro alimentaria.

Recientes estudios realizados por científicos han demostrado la necesidad de analizar el estado del arroz previo a su cocción. (Fuente: Gemini) Gemini.

Por ello, es fundamental enjuagar el arroz para disminuir en un 20% la cantidad de estos materiales presentes en el arroz crudo . Asimismo, se ha descartado cualquier relación entre esta problemática y el tipo de empaque utilizado (como las bolsas, por ejemplo).

La investigación también concluyó que la presencia de microplásticos en el arroz precocido es cuatro veces más elevada que en el crudo; si se lava, se podría reducir en un 40% .

Por otro lado, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos subrayó que este alimento presenta altos niveles de arsénico. Al enjuagar el arroz, se podría eliminar cerca del 90% de este elemento químico .

Otra investigación realizada por la biblioteca médica evidenció que lavar el arroz eliminó entre el 7% y el 20% del plomo y el cadmio . “Además, en comparación con los adultos, los niños tienen una mayor probabilidad de encontrar exposición a riesgos cancerígenos y no cancerígenos”, advirtieron.

¿Qué beneficios aporta el arroz a tu salud?

El arroz representa una de las fuentes más relevantes de nutrición. Por esta razón, proporciona diversos beneficios para la salud humana: