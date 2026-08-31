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La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en varios momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 31 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 3904 (La cama) y las letras son: G H N Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 31 de agosto

 1°3904 11°2364 
 1025  12°4094
 3°0498  13°5439 
 9984  14°6916 
 9834  15°5295 
 6°9624  16°4622
 4299  17°0106 
 3299  18°1933 
 0538  19°6637 
 10°6160  20°3372 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 31 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 31 de agosto. A la cabeza salió el número 1660 - La Virgen.

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 1°1660 11°9409 
 8750   12°9847
 3°4699  13°4448 
 6834  14°8977 
 6134  15°7644 
 6°6162  16°2134
 9517  17°7884 
 9305  18°0567 
 1074  19°7421 
 10°7737  20°8086 

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama suele representar descanso, intimidad y necesidad de refugio emocional. También refleja cómo vives tu vida privada y tus límites personales.

El contexto importa: una cama desordenada indica inquietudes o conflictos; vacía sugiere soledad o independencia; cómoda habla de sanación y una pausa necesaria.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele asociarse con protección, consuelo y guía espiritual y puede indicar una búsqueda de esperanza, fe o apoyo en momentos difíciles.

También puede reflejar deseos de pureza, perdón o reconciliación, invitando a escuchar la intuición y actuar con compasión hacia uno mismo y los demás.