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La licitación para la construcción de una parte del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo ha sido asignada a Carlos Slim.

Según los datos disponibles, Operadora Cicsa y FCC Construcción alcanzaron la puntuación más elevada, asegurando la ejecución de una obra que es fundamental para la conectividad, además de representar una inversión superior a los 31 mil millones de pesos mexicanos.

La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) ha comunicado que el concurso vinculado a los segmentos 13 y 14, que abarca el tramo Saltillo-Santa Catarina, generó interés entre diversos consorcios que presentaron propuestas significativas; sin embargo, ninguno de ellos logró igualar la oferta presentada por las compañías del magnate.

Carlos Slim se apodera de uno de los recursos más cruciales de México: gestionará más de 100 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta esencial (foto: archivo).

Este es el ambicioso proyecto encabezado por Carlos Slim

Es pertinente señalar que el Servicio de Administración Tributaria de México desempeñará un papel crucial en esta iniciativa, dado que actuará como la entidad gubernamental responsable de garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales.

Con el inicio de las obras el 30 de septiembre, según la información proporcionada por la ARTF, el proyecto ferroviario alcanzará una extensión de 111 kilómetros y contará con un plazo de ejecución de 960 días naturales.

Este representa un proceso fundamental en la validación del contrato, ya que es la vía oficial para asegurar transparencia en un ámbito donde las licitaciones suelen estar sujetas a examen público.

Carlos Slim supera a competidores en licitación de infraestructura

En la licitación adjudicada a Operadora Cicsa y FCC Construcción, otras compañías con amplia trayectoria en proyectos significativos también se presentaron, tales como Comsa, a cargo de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, junto con ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones, AZVI y OHL.

No obstante, ninguna de dichas empresas logró alcanzar la puntuación obtenida por el consorcio liderado por Carlos Slim.

Esta victoria consolida su estatus como uno de los empresarios más influyentes en el ámbito de infraestructura en el territorio azteca.

La obra se integra dentro del plan de reactivación de los trenes de pasajeros en México, que incluye proyectos clave destinados a modernizar la movilidad y reforzar la conectividad en toda la región.