Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 29 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8390 (El Miedo) y las letras son: I O M Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 29 de agosto

1° 8390 11° 0455 2° 9328 12° 3989 3° 4291 13° 2033 4° 3371 14° 6494 5° 3829 15° 3584 6° 8489 16° 9120 7° 6681 17° 4532 8° 1220 18° 0083 9° 2129 19° 1068 10° 6677 20° 6588

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 29 de agosto. A la cabeza salió el número 3180 - La Bocha.

1° 3180 11° 5825 2° 8806 12° 5382 3° 9493 13° 0177 4° 8512 14° 7020 5° 5079 15° 4337 6° 6497 16° 0754 7° 6103 17° 4452 8° 5121 18° 3223 9° 8154 19° 4310 10° 7877 20° 4062

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedades o inseguridades actuales; tu mente procesa alertas internas y sensación de vulnerabilidad.

También puede señalar la necesidad de enfrentar algo pendiente, poner límites y pedir apoyo, transformando el temor en impulso de cambio.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede señalar la mente a full: exceso de ideas, necesidad de claridad y de tomar una decisión.

También puede aludir a una pelota: juego y competencia, objetivos en curso y la invitación a tomar control del rumbo.