En esta noticia

Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 29 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8390 (El Miedo) y las letras son: I O M Y.

Te puede interesar

El fin de las cucarachas: el componente natural que actúa como repelente y que las elimina al instante

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 29 de agosto

 1°8390 11°0455 
 9328  12°3989
 3°4291  13°2033 
 3371  14°6494 
 3829  15°3584 
 6°8489  16°9120
 6681  17°4532 
 1220  18°0083 
 2129  19°1068 
 10°6677  20°6588 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 29 de agosto. A la cabeza salió el número 3180 - La Bocha.

Te puede interesar

El desayuno perfecto para bajar de peso: está repleto de proteínas, brinda energía para comenzar el día y se prepara muy fácil
 1°3180 11°5825 
 8806   12°5382
 3°9493  13°0177 
 8512  14°7020 
 5079  15°4337 
 6°6497  16°0754
 6103  17°4452 
 5121  18°3223 
 8154  19°4310 
 10°7877  20°4062 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

Te puede interesar

Adiós multas de tránsito: el Gobierno eliminó miles de infracciones, ¿cómo saber si me las dieron de baja?

Te puede interesar

La fruta que supera a la naranja en vitamina C, está llena de fibra y potasio y refuerza el sistema inmunológico

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedades o inseguridades actuales; tu mente procesa alertas internas y sensación de vulnerabilidad.

También puede señalar la necesidad de enfrentar algo pendiente, poner límites y pedir apoyo, transformando el temor en impulso de cambio.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede señalar la mente a full: exceso de ideas, necesidad de claridad y de tomar una decisión.

También puede aludir a una pelota: juego y competencia, objetivos en curso y la invitación a tomar control del rumbo.