En esta noticia

La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 29 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8156 (La Caída) y las letras son: O J R X.

Te puede interesar

El desayuno perfecto para bajar de peso: está repleto de proteínas, brinda energía para comenzar el día y se prepara muy fácil

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 29 de agosto

 1°8156 11°5362 
 7148  12°7573
 3°3133  13°8400 
 5826  14°7417 
 3207  15°1731 
 6°1895  16°8273
 4293  17°3593 
 0396  18°7775 
 2759  19°5900 
 10°0036  20°2230 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 29 de agosto. A la cabeza salió el número 0363 - Casamiento.

Te puede interesar

La fruta que supera a la naranja en vitamina C, está llena de fibra y potasio y refuerza el sistema inmunológico
 1°0363 11°0108 
 7945   12°0628
 3°7549  13°6691 
 0104  14°1718 
 3641  15°7115 
 6°1094  16°9977
 7418  17°6181 
 3188  18°2749 
 9554  19°8723 
 10°2237  20°7717 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Tirar café usado en el inodoro: para qué sirve y por qué se recomienda

Te puede interesar

Adiós multas de tránsito: el Gobierno eliminó miles de infracciones, ¿cómo saber si me las dieron de baja?

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, inseguridad ante cambios o sensación de inestabilidad. Puede señalar ansiedad por decisiones importantes o temor a fracasar.

También puede ser una invitación a soltar lo que no puedes controlar y confiar en un nuevo comienzo. Si en el sueño te levantas después de caer, sugiere resiliencia y aprendizaje.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar unión, compromiso y el inicio de una nueva etapa; refleja deseo de estabilidad afectiva o de formalizar un vínculo.

También puede señalar dudas o presiones: miedo al cambio, a perder independencia o a no cumplir expectativas; invita a revisar prioridades y decisiones próximas.