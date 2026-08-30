La quiniela es uno de los juegos de azar más habituales y elegidos en Argentina, dirigido por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diferentes sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 29 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8156 (La Caída) y las letras son: O J R X.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 29 de agosto

1° 8156 11° 5362 2° 7148 12° 7573 3° 3133 13° 8400 4° 5826 14° 7417 5° 3207 15° 1731 6° 1895 16° 8273 7° 4293 17° 3593 8° 0396 18° 7775 9° 2759 19° 5900 10° 0036 20° 2230

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 29 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 29 de agosto. A la cabeza salió el número 0363 - Casamiento.

1° 0363 11° 0108 2° 7945 12° 0628 3° 7549 13° 6691 4° 0104 14° 1718 5° 3641 15° 7115 6° 1094 16° 9977 7° 7418 17° 6181 8° 3188 18° 2749 9° 9554 19° 8723 10° 2237 20° 7717

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control, inseguridad ante cambios o sensación de inestabilidad. Puede señalar ansiedad por decisiones importantes o temor a fracasar.

También puede ser una invitación a soltar lo que no puedes controlar y confiar en un nuevo comienzo. Si en el sueño te levantas después de caer, sugiere resiliencia y aprendizaje.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar unión, compromiso y el inicio de una nueva etapa; refleja deseo de estabilidad afectiva o de formalizar un vínculo.

También puede señalar dudas o presiones: miedo al cambio, a perder independencia o a no cumplir expectativas; invita a revisar prioridades y decisiones próximas.