La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 31 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8662 (Inundación) y las letras son: C K Q R.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 31 de agosto

1° 8662 11° 7871 2° 4735 12° 1395 3° 5689 13° 6557 4° 9359 14° 5729 5° 1307 15° 8969 6° 3566 16° 5934 7° 6170 17° 8586 8° 5540 18° 6664 9° 0101 19° 6506 10° 3632 20° 3469

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 31 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 31 de agosto. A la cabeza salió el número 5374 - Gente Negra.

1° 5374 11° 4130 2° 0704 12° 5497 3° 5816 13° 3610 4° 2481 14° 4476 5° 3232 15° 9923 6° 1463 16° 1938 7° 0248 17° 6464 8° 8677 18° 9146 9° 2174 19° 5228 10° 0673 20° 1475

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con una inundación refleja emociones abrumadoras y la sensación de perder el control ante problemas que se desbordan.

También puede simbolizar limpieza y renovación: tras el desborde, surge la oportunidad de soltar cargas y empezar de nuevo.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con personas negras puede aludir a diversidad, identidad y conexión. Si el sueño es agradable, sugiere apoyo, fortaleza, respeto o pertenencia.

Si hay tensión, quizá señala temores, prejuicios o temas sociales por explorar. El contexto, las acciones y tu emoción guían la interpretación.