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La quiniela es el juego más seleccionado por aquellos que buscan resultados rápidos y comprobados. Bajo la administración de las loterías provinciales, se realiza en diversos momentos del día y ofrece premios fijos que se calculan según la posición y la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 31 de agosto de 2026. A la cabeza salió el número 8662 (Inundación) y las letras son: C K Q R.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 31 de agosto

 1°8662 11°7871 
 4735  12°1395
 3°5689  13°6557 
 9359  14°5729 
 1307  15°8969 
 6°3566  16°5934
 6170  17°8586 
 5540  18°6664 
 0101  19°6506 
 10°3632  20°3469 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 31 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 31 de agosto. A la cabeza salió el número 5374 - Gente Negra.

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 1°5374 11°4130 
 0704   12°5497
 3°5816  13°3610 
 2481  14°4476 
 3232  15°9923 
 6°1463  16°1938
 0248  17°6464 
 8677  18°9146 
 2174  19°5228 
 10°0673  20°1475 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con una inundación refleja emociones abrumadoras y la sensación de perder el control ante problemas que se desbordan.

También puede simbolizar limpieza y renovación: tras el desborde, surge la oportunidad de soltar cargas y empezar de nuevo.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con personas negras puede aludir a diversidad, identidad y conexión. Si el sueño es agradable, sugiere apoyo, fortaleza, respeto o pertenencia.

Si hay tensión, quizá señala temores, prejuicios o temas sociales por explorar. El contexto, las acciones y tu emoción guían la interpretación.