En la actualidad, el servicio militar en Colombia está regulado por la Ley 1861 de 2017, que ha implementado una modernización del sistema de reclutamiento. Esta legislación ha establecido nuevas compensaciones económicas y ha delineado excepciones aplicables a ciertos grupos de ciudadanos.

La normativa vigente estipula que todos los ciudadanos deben aclarar su situación militar a partir de los 18 años .

Este proceso se realiza bajo la supervisión de entidades como el Ejército Nacional de Colombia y otras instituciones de seguridad del Estado, que son responsables de organizar las convocatorias y verificar a aquellos que deben cumplir con la incorporación.

En Colombia, el servicio militar es considerado una obligación legal para los hombres al alcanzar la mayoría de edad.

Anualmente, un gran número de jóvenes deben presentarse ante las autoridades para definir su situación militar, lo que determina si se integrarán a las Fuerzas Armadas, si quedan exentos o si requieren cumplir con otros requisitos establecidos por la ley.

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Quiénes están obligados a hacer servicio militar en Colombia en 2026

En Colombia, el servicio militar es obligatorio para los hombres entre los 18 y 24 años. Al alcanzar la mayoría de edad, los ciudadanos deben presentarse ante las autoridades competentes para clarificar su situación militar. Este procedimiento determina si deben enlistarse en el servicio o si tienen alguna de las exenciones que establece la ley.

Las mujeres, por su parte, no están obligadas a cumplir con este servicio. No obstante, tienen la opción de realizarlo de manera voluntaria si desean integrarse en las fuerzas militares o participar en programas de apoyo institucional.

Las convocatorias para este proceso se efectúan de forma regular y están dirigidas a jóvenes de determinadas cohortes de nacimiento.

Duración del servicio militar según el perfil del conscripto

La duración del servicio militar está condicionada por el perfil del conscripto. Generalmente, los jóvenes que han completado la educación secundaria cumplen con un servicio de 12 meses, mientras que aquellos que no poseen el título de bachiller pueden extender su periodo hasta 18 meses.

Durante dicho intervalo, los soldados llevan a cabo funciones de apoyo a las Fuerzas Armadas, lo que implica realizar tareas de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en diversas regiones del país.

Beneficios del servicio militar para jóvenes en Colombia

En los últimos años, el Estado colombiano ha incremento los incentivos económicos para quienes cumplen con esta obligación. Los jóvenes que realizan el servicio reciben una bonificación mensual que actualmente asciende a un salario mínimo, además de alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante todo el periodo de servicio.

Al finalizar su servicio, los soldados reciben también un pago adicional de licenciamiento y asistencia para su reintegración a la vida civil. Estos beneficios tienen como propósito reconocer el tiempo destinado a la defensa del país y mejorar las condiciones para quienes se incorporan a las fuerzas militares.

Quiénes no están obligados a hacer el servicio militar en 2026

La legislación colombiana contempla diversas excepciones que permiten a ciertos ciudadanos ser exonerados del servicio militar. Entre estas disposiciones se incluyen individuos que presentan condiciones médicas o discapacidades físicas que les impiden cumplir con los requisitos del servicio.

Además, se consideran hombres que se encuentran casados o son padres, así como aquellos que proporcionan sustento a sus padres o hermanos.

De manera adicional, se incluyen a miembros de comunidades indígenas que habitan en sus territorios y a religiosos de instituciones reconocidas. En numerosos casos, los ciudadanos pueden optar por abonar una cuota de compensación militar para regularizar su situación sin ejecutar el servicio.

Campaña del gobierno colombiano sobre servicio militar y derechos

En los próximos meses, el gobierno colombiano implementará una nueva campaña de sensibilización sobre la importancia del servicio militar en la sociedad. Esta iniciativa busca concientizar a los jóvenes sobre sus deberes cívicos y los beneficios que derivan de cumplir con esta obligación, así como informarles sobre las alternativas de exención y oficialización dentro del marco legal.

Además, se prevé una revisión de la Ley 1861 de 2017 para adaptar las compensaciones y exenciones a las necesidades actuales.

Esta reforma considerará la opinión de diversas organizaciones juveniles y de derechos humanos, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la equidad en el proceso de reclutamiento, asegurando que todos los ciudadanos comprendan sus derechos y responsabilidades.