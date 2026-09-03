La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 3 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7182 (La Pelea) y las letras son: K N V Y.

Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 3 de septiembre

1° 7182 11° 4074 2° 6177 12° 2249 3° 5235 13° 8961 4° 4140 14° 1965 5° 5244 15° 9819 6° 7107 16° 4197 7° 7162 17° 5496 8° 1557 18° 1428 9° 6506 19° 8397 10° 2339 20° 7950

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 6356 - La Caída.

1° 6356 11° 2420 2° 6693 12° 7506 3° 7264 13° 8686 4° 5438 14° 0247 5° 3669 15° 4469 6° 4247 16° 5889 7° 4890 17° 5053 8° 8013 18° 5024 9° 3786 19° 8911 10° 0182 20° 2280

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Puede señalar frustración acumulada, rabia contenida o la necesidad de defender tus límites.

También puede simbolizar un llamado a enfrentar un problema y expresar lo que sientes con firmeza pero sin violencia. Si la ganas o la pierdes, sugiere cómo percibes tu poder personal y tu capacidad para resolver situaciones.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control o a fracasar. También señala ansiedad ante cambios bruscos o sensación de falta de apoyo.

Puede ser una invitación a soltar cargas y volver a lo esencial. Si te levantas tras caer, sugiere resiliencia y aprendizaje.