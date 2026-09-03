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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 3 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 7182 (La Pelea) y las letras son: K N V Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 3 de septiembre

 1°7182 11°4074 
 6177  12°2249
 3°5235  13°8961 
 4140  14°1965 
 5244  15°9819 
 6°7107  16°4197
 7162  17°5496 
 1557  18°1428 
 6506  19°8397 
 10°2339  20°7950 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 6356 - La Caída.

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 1°6356 11°2420 
 6693   12°7506
 3°7264  13°8686 
 5438  14°0247 
 3669  15°4469 
 6°4247  16°5889
 4890  17°5053 
 8013  18°5024 
 3786  19°8911 
 10°0182  20°2280 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos o tensiones con alguien cercano. Puede señalar frustración acumulada, rabia contenida o la necesidad de defender tus límites.

También puede simbolizar un llamado a enfrentar un problema y expresar lo que sientes con firmeza pero sin violencia. Si la ganas o la pierdes, sugiere cómo percibes tu poder personal y tu capacidad para resolver situaciones.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída suele reflejar miedo a perder el control o a fracasar. También señala ansiedad ante cambios bruscos o sensación de falta de apoyo.

Puede ser una invitación a soltar cargas y volver a lo esencial. Si te levantas tras caer, sugiere resiliencia y aprendizaje.