Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 3 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3499 (Hermano) y las letras son: I C P W.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 3 de septiembre

1° 3499 11° 2940 2° 6872 12° 4751 3° 3154 13° 5431 4° 3555 14° 5519 5° 5006 15° 9577 6° 4680 16° 6562 7° 6772 17° 9048 8° 8704 18° 6424 9° 5808 19° 4163 10° 0494 20° 2925

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 4471 - Excremento.

1° 4471 11° 9899 2° 7383 12° 5829 3° 5155 13° 1031 4° 9893 14° 3508 5° 4687 15° 9913 6° 2588 16° 4981 7° 0817 17° 6986 8° 9759 18° 0233 9° 8637 19° 6537 10° 3452 20° 7994

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano simboliza apoyo, lealtad y rasgos propios reflejados en la familia.

También puede indicar conflictos por resolver o deseo de mayor cercanía y comunicación.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar liberación de cargas y un proceso de limpieza interior. También puede indicar transformar algo negativo en aprendizaje o crecimiento.

En lo material, a veces se asocia con dinero inesperado o asuntos que requieren discreción. Si genera asco o vergüenza, refleja emociones que necesitas reconocer y ordenar.