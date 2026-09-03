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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 3 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3499 (Hermano) y las letras son: I C P W.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 3 de septiembre

 1°3499 11°2940 
 6872  12°4751
 3°3154  13°5431 
 3555  14°5519 
 5006  15°9577 
 6°4680  16°6562
 6772  17°9048 
 8704  18°6424 
 5808  19°4163 
 10°0494  20°2925 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 3 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 3 de septiembre. A la cabeza salió el número 4471 - Excremento.

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 1°4471 11°9899 
 7383   12°5829
 3°5155  13°1031 
 9893  14°3508 
 4687  15°9913 
 6°2588  16°4981
 0817  17°6986 
 9759  18°0233 
 8637  19°6537 
 10°3452  20°7994 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano simboliza apoyo, lealtad y rasgos propios reflejados en la familia.

También puede indicar conflictos por resolver o deseo de mayor cercanía y comunicación.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele simbolizar liberación de cargas y un proceso de limpieza interior. También puede indicar transformar algo negativo en aprendizaje o crecimiento.

En lo material, a veces se asocia con dinero inesperado o asuntos que requieren discreción. Si genera asco o vergüenza, refleja emociones que necesitas reconocer y ordenar.