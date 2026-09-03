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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3383 (Mal Tiempo) y las letras son: I O O X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 2 de septiembre

 1°3383 11°1541 
 2992  12°1628
 3°5224  13°1911 
 7682  14°9454 
 6238  15°6804 
 6°6889  16°6991
 4860  17°4115 
 6057  18°0379 
 5460  19°2324 
 10°0873  20°7238 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 9044 - La Cárcel.

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 1°9044 11°1757 
 2579   12°2494
 3°3932  13°9738 
 2682  14°7467 
 0477  15°0219 
 6°9090  16°1295
 7610  17°7093 
 1628  18°2790 
 4617  19°8749 
 10°9593  20°2403 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

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¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con Mal Tiempo suele reflejar tensiones internas, incertidumbre o cambios que generan ansiedad. La lluvia, el viento o las tormentas simbolizan emociones intensas que piden calma y autocuidado.

También puede ser una invitación a prepararte: ajustar planes, buscar refugio emocional o pedir apoyo. Si después llega la calma, sugiere claridad, renovación y aprendizaje.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel refleja sensación de encierro, límites impuestos o culpas que te pesan. Indica miedo a perder control o a enfrentar consecuencias.

También sugiere un llamado a cambiar: revisar hábitos, poner límites sanos y recuperar tu autonomía. Si escapas o sales, anuncia liberación y nueva etapa.