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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3383 (Mal Tiempo) y las letras son: I O O X.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 2 de septiembre
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 2 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 9044 - La Cárcel.
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¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con mal tiempo?
Soñar con Mal Tiempo suele reflejar tensiones internas, incertidumbre o cambios que generan ansiedad. La lluvia, el viento o las tormentas simbolizan emociones intensas que piden calma y autocuidado.
También puede ser una invitación a prepararte: ajustar planes, buscar refugio emocional o pedir apoyo. Si después llega la calma, sugiere claridad, renovación y aprendizaje.
¿Qué significa soñar con la cárcel?
Soñar con la cárcel refleja sensación de encierro, límites impuestos o culpas que te pesan. Indica miedo a perder control o a enfrentar consecuencias.
También sugiere un llamado a cambiar: revisar hábitos, poner límites sanos y recuperar tu autonomía. Si escapas o sales, anuncia liberación y nueva etapa.