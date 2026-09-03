Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 3383 (Mal Tiempo) y las letras son: I O O X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 2 de septiembre

1° 3383 11° 1541 2° 2992 12° 1628 3° 5224 13° 1911 4° 7682 14° 9454 5° 6238 15° 6804 6° 6889 16° 6991 7° 4860 17° 4115 8° 6057 18° 0379 9° 5460 19° 2324 10° 0873 20° 7238

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este miércoles 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este miércoles 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 9044 - La Cárcel.

1° 9044 11° 1757 2° 2579 12° 2494 3° 3932 13° 9738 4° 2682 14° 7467 5° 0477 15° 0219 6° 9090 16° 1295 7° 7610 17° 7093 8° 1628 18° 2790 9° 4617 19° 8749 10° 9593 20° 2403

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con Mal Tiempo suele reflejar tensiones internas, incertidumbre o cambios que generan ansiedad. La lluvia, el viento o las tormentas simbolizan emociones intensas que piden calma y autocuidado.

También puede ser una invitación a prepararte: ajustar planes, buscar refugio emocional o pedir apoyo. Si después llega la calma, sugiere claridad, renovación y aprendizaje.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con la cárcel refleja sensación de encierro, límites impuestos o culpas que te pesan. Indica miedo a perder control o a enfrentar consecuencias.

También sugiere un llamado a cambiar: revisar hábitos, poner límites sanos y recuperar tu autonomía. Si escapas o sales, anuncia liberación y nueva etapa.