El sarro de los dientes se manifiesta como una capa endurecida resultante de la acumulación de placa bacteriana, la cual se adhiere a la superficie entre las encías y los dientes. Esta sustancia calcificada puede ocasionar serios trastornos de salud oral si no se trata oportunamente.

Una medida eficaz para prevenir la formación del sarro consiste en mantener una adecuada limpieza dental. Se aconseja cepillarse los dientes un mínimo de dos a tres veces al día y utilizar hilo dental para remover los restos de placa entre las distintas piezas dentarias.

Ni bicarbonato ni vinagre: el truco para sacar el sarro de los dientes y dejarlos blancos (foto: archivo).

¿Cuál es la técnica más efectiva para quitar el sarro dental?

La acumulación de sarro no solo afecta la estética dental, sino que también puede dar lugar a enfermedades bucodentales. La presencia continua de bacterias en la línea de las encías puede provocar su retracción, dejando expuestas las raíces de los dientes y favoreciendo su posible pérdida.

La forma más eficaz y segura de remover el sarro existente es mediante una limpieza profesional realizada por un odontólogo. Se recomienda visitar el consultorio cada seis meses o, al menos, una vez al año, dependiendo del grado de predisposición de cada persona hacia esta afección.

Afecciones dentales derivadas del sarro y su efecto en la salud oral

Algunas de las afecciones más frecuentes que se asocian con el sarro dental son:

Gingivitis: inflamación de las encías producida por la placa bacteriana. Se manifiesta con enrojecimiento, hinchazón y sangrado durante el cepillado.

inflamación de las encías producida por la placa bacteriana. Se manifiesta con enrojecimiento, hinchazón y sangrado durante el cepillado. Periodontitis: forma avanzada de la gingivitis que compromete el hueso que sostiene los dientes. Puede culminar en la pérdida irreversible de la pieza dental.

forma avanzada de la gingivitis que compromete el hueso que sostiene los dientes. Puede culminar en la pérdida irreversible de la pieza dental. Caries: las bacterias presentes metabolizan los azúcares, generando ácidos que deterioran el esmalte y producen cavidades.

las bacterias presentes metabolizan los azúcares, generando ácidos que deterioran el esmalte y producen cavidades. Halitosis: el mal aliento es ocasionado por bacterias que liberan compuestos sulfurados, resultando en un olor desagradable en la cavidad bucal.

el mal aliento es ocasionado por bacterias que liberan compuestos sulfurados, resultando en un olor desagradable en la cavidad bucal. Hipersensibilidad dental: cuando las encías se retraen, los nervios quedan más expuestos, generando dolor al consumir alimentos o bebidas frías y caliente.

Importancia de la limpieza profesional para eliminar sarro

La eliminación del sarro debe realizarse por un profesional dental que utilice herramientas específicas, tales como curetas, raspadores manuales y dispositivos de ultrasonido que permiten la remoción de la placa sin comprometer la integridad dental.

Asimismo, además de una rutina diaria de higiene oral, se recomienda visitar al dentista o a un periodoncista cada seis meses, o una vez al año como máximo, con el objetivo de llevar a cabo una limpieza exhaustiva en las áreas que el cepillo no logra alcanzar.

¿Cuál es la forma correcta de cepillarse para evitar la formación de sarro?

Para lograr una adecuada salud bucal es fundamental llevar a cabo un correcto cepillado:

Cepillado frecuente: es imperativo realizar el cepillado después de cada comida y previo al descanso nocturno, utilizando movimientos suaves y cortos, evitando ejercer una presión excesiva. Es crucial que el cepillo abarque dos o tres dientes simultáneamente y posea cerdas suaves o medianas.

Limpieza de la línea gingival: se aconseja barrer cuidadosamente la unión entre el diente y la encía. Si esta zona presenta sensibilidad, es posible utilizar el dedo con movimientos delicados.

Uso de hilo dental: se debe introducir suavemente entre los dientes y realizar un movimiento de adelante hacia atrás para eliminar la película bacteriana. Es esencial realizar esta práctica al menos una vez al día, siendo lo ideal hacerlo por la noche.

Cepillado de la lengua: este procedimiento contribuye a la eliminación de restos de alimentos y microorganismos que pueden causar mal aliento.

Prevención del sarro: dieta, higiene y enjuagues bucales

La salud bucal posee una conexión significativa con el bienestar general del organismo. La acumulación de sarro se asocia con un mayor riesgo de enfermedades sistémicas, tales como diabetes y problemas cardíacos.

El uso de enjuagues con flúor contribuye a la prevención de la aparición del sarro. Asimismo, los alimentos ricos en fibra, como frutas y verduras, son ventajosos para mantener la salud de las encías y los dientes.

Cuidar la dieta es esencial. Una alimentación baja en azúcares y rica en fibra ayuda a reducir la acumulación de placa y mejora la salud bucal a largo plazo.

Mantener el agua potable siempre a mano fomenta la producción de saliva. La saliva ayuda a neutralizar los ácidos y protege los dientes de caries y sarro.