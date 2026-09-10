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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6139 (Lluvia) y las letras son: D J P V.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 9 de septiembre
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|9021
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 9 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 9 de septiembre. A la cabeza salió el número 2602 - Niño.
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¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con lluvia?
Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional y renovación. Indica que viejas cargas se disuelven y se abre paso a nuevas oportunidades.
Si la lluvia es suave y clara, augura calma, fertilidad y crecimiento; si es tormentosa, refleja tensiones internas o preocupaciones que piden atención.
¿Qué significa soñar con niño?
Soñar con un niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el contacto con tu niño interior; también refleja creatividad y pureza.
Si el niño aparece triste o perdido puede señalar vulnerabilidad, preocupaciones o miedo a responsabilidades; feliz indica esperanza y renovación.