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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6139 (Lluvia) y las letras son: D J P V.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 9 de septiembre

 1°6139 11°9021 
 3409  12°2831
 3°7937  13°1614 
 1937  14°2118 
 5272  15°0462 
 6°5986  16°1537
 3165  17°6345 
 6653  18°2243 
 9038  19°4286 
 10°4441  20°4302 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 9 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 9 de septiembre. A la cabeza salió el número 2602 - Niño.

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 1°2602 11°3543 
 7897   12°4117
 3°3221  13°1298 
 3140  14°7890 
 4467  15°5412 
 6°2178  16°3770
 3838  17°9834 
 8675  18°6108 
 4594  19°2736 
 10°0977  20°1004 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional y renovación. Indica que viejas cargas se disuelven y se abre paso a nuevas oportunidades.

Si la lluvia es suave y clara, augura calma, fertilidad y crecimiento; si es tormentosa, refleja tensiones internas o preocupaciones que piden atención.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el contacto con tu niño interior; también refleja creatividad y pureza.

Si el niño aparece triste o perdido puede señalar vulnerabilidad, preocupaciones o miedo a responsabilidades; feliz indica esperanza y renovación.