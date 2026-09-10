Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de apostadores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del valor destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6139 (Lluvia) y las letras son: D J P V.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 9 de septiembre

1° 6139 11° 9021 2° 3409 12° 2831 3° 7937 13° 1614 4° 1937 14° 2118 5° 5272 15° 0462 6° 5986 16° 1537 7° 3165 17° 6345 8° 6653 18° 2243 9° 9038 19° 4286 10° 4441 20° 4302

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 9 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 9 de septiembre. A la cabeza salió el número 2602 - Niño.

1° 2602 11° 3543 2° 7897 12° 4117 3° 3221 13° 1298 4° 3140 14° 7890 5° 4467 15° 5412 6° 2178 16° 3770 7° 3838 17° 9834 8° 8675 18° 6108 9° 4594 19° 2736 10° 0977 20° 1004

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza emocional y renovación. Indica que viejas cargas se disuelven y se abre paso a nuevas oportunidades.

Si la lluvia es suave y clara, augura calma, fertilidad y crecimiento; si es tormentosa, refleja tensiones internas o preocupaciones que piden atención.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño suele simbolizar inocencia, nuevos comienzos y el contacto con tu niño interior; también refleja creatividad y pureza.

Si el niño aparece triste o perdido puede señalar vulnerabilidad, preocupaciones o miedo a responsabilidades; feliz indica esperanza y renovación.