Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0234 (La Cabeza) y las letras son: U U W X.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 9 de septiembre

1° 0234 11° 4711 2° 5074 12° 7320 3° 0425 13° 6107 4° 3993 14° 6116 5° 7838 15° 5759 6° 9454 16° 0402 7° 2890 17° 8569 8° 8566 18° 0097 9° 3329 19° 0420 10° 8897 20° 5444

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 9 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 9 de septiembre. A la cabeza salió el número 9312 - Soldado.

1° 9312 11° 0064 2° 9930 12° 6019 3° 9803 13° 5402 4° 8393 14° 1426 5° 9452 15° 6366 6° 8711 16° 7890 7° 0193 17° 6332 8° 1832 18° 6905 9° 4502 19° 6103 10° 4487 20° 6149

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con la cabeza simboliza tus ideas y decisiones. Una cabeza sana indica claridad; una dolorida, estrés o sobrecarga.

También refleja identidad y autoimagen. Perderla o verla separada advierte impulsividad; tocarla sugiere necesidad de reflexión y protección mental.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con Soldado suele simbolizar disciplina, protección y necesidad de orden. También puede reflejar tu disposición a enfrentar desafíos con valentía.

En otro sentido, advierte de conflictos, obediencia ciega o presión de la autoridad. Invita a poner límites y prepararte estratégicamente.