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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0234 (La Cabeza) y las letras son: U U W X.
Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 9 de septiembre
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|0234
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|4711
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|5074
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|0425
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|3993
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|0097
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|8897
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|5444
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 9 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 9 de septiembre. A la cabeza salió el número 9312 - Soldado.
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|9312
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|0064
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|9930
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|6019
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|9803
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|5402
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|8393
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|1426
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|9452
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|6366
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|8711
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|7890
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|0193
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|1832
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Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.
¿Qué significa soñar con la cabeza?
Soñar con la cabeza simboliza tus ideas y decisiones. Una cabeza sana indica claridad; una dolorida, estrés o sobrecarga.
También refleja identidad y autoimagen. Perderla o verla separada advierte impulsividad; tocarla sugiere necesidad de reflexión y protección mental.
¿Qué significa soñar con soldado?
Soñar con Soldado suele simbolizar disciplina, protección y necesidad de orden. También puede reflejar tu disposición a enfrentar desafíos con valentía.
En otro sentido, advierte de conflictos, obediencia ciega o presión de la autoridad. Invita a poner límites y prepararte estratégicamente.