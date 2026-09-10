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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 9 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0234 (La Cabeza) y las letras son: U U W X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 9 de septiembre

 1°0234 11°4711 
 5074  12°7320
 3°0425  13°6107 
 3993  14°6116 
 7838  15°5759 
 6°9454  16°0402
 2890  17°8569 
 8566  18°0097 
 3329  19°0420 
 10°8897  20°5444 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 9 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 9 de septiembre. A la cabeza salió el número 9312 - Soldado.

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 1°9312 11°0064 
 9930   12°6019
 3°9803  13°5402 
 8393  14°1426 
 9452  15°6366 
 6°8711  16°7890
 0193  17°6332 
 1832  18°6905 
 4502  19°6103 
 10°4487  20°6149 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con la cabeza simboliza tus ideas y decisiones. Una cabeza sana indica claridad; una dolorida, estrés o sobrecarga.

También refleja identidad y autoimagen. Perderla o verla separada advierte impulsividad; tocarla sugiere necesidad de reflexión y protección mental.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con Soldado suele simbolizar disciplina, protección y necesidad de orden. También puede reflejar tu disposición a enfrentar desafíos con valentía.

En otro sentido, advierte de conflictos, obediencia ciega o presión de la autoridad. Invita a poner límites y prepararte estratégicamente.