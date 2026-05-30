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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 4821 (Mujer) y las letras son: O Q Q T.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 29 de mayo

 1°4821 11°5968 
 4246  12°3620
 3°3473  13°6463 
 8113  14°1687 
 3095  15°9351 
 6°1825  16°3592
 7113  17°6517 
 4084  18°7645 
 5903  19°9503 
 10°5894  20°1998 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 29 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 29 de mayo. A la cabeza salió el número 7952 - Madre e hijo.

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 1°7952 11°5952 
 6409   12°2256
 3°2600  13°1171 
 0303  14°8213 
 2740  15°9059 
 6°7589  16°4044
 4853  17°4074 
 7799  18°3013 
 0530  19°3450 
 10°6796  20°7595 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele representar tu intuición, emociones y lado receptivo. Si es conocida, refleja la relación y las cualidades que asocias con ella; si es desconocida, apunta a mensajes del inconsciente o a un cambio cercano.

El tono del sueño guía la lectura: una mujer amable sugiere apoyo y creatividad; una figura distante o agresiva señala límites, miedos o conflictos internos que necesitas atender.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele simbolizar vínculo, protección y amor incondicional. Puede reflejar necesidades de cuidado, seguridad o el deseo de nutrir y ser nutrido.

Las emociones del sueño orientan su sentido: alegría sugiere armonía y crecimiento; angustia indica temores a la responsabilidad, la dependencia o a cambios familiares.