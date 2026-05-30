Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 4821 (Mujer) y las letras son: O Q Q T.

Los resultados de la Quiniela Nacional del viernes 29 de mayo

1° 4821 11° 5968 2° 4246 12° 3620 3° 3473 13° 6463 4° 8113 14° 1687 5° 3095 15° 9351 6° 1825 16° 3592 7° 7113 17° 6517 8° 4084 18° 7645 9° 5903 19° 9503 10° 5894 20° 1998

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 29 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 29 de mayo. A la cabeza salió el número 7952 - Madre e hijo.

1° 7952 11° 5952 2° 6409 12° 2256 3° 2600 13° 1171 4° 0303 14° 8213 5° 2740 15° 9059 6° 7589 16° 4044 7° 4853 17° 4074 8° 7799 18° 3013 9° 0530 19° 3450 10° 6796 20° 7595

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele representar tu intuición, emociones y lado receptivo. Si es conocida, refleja la relación y las cualidades que asocias con ella; si es desconocida, apunta a mensajes del inconsciente o a un cambio cercano.

El tono del sueño guía la lectura: una mujer amable sugiere apoyo y creatividad; una figura distante o agresiva señala límites, miedos o conflictos internos que necesitas atender.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele simbolizar vínculo, protección y amor incondicional. Puede reflejar necesidades de cuidado, seguridad o el deseo de nutrir y ser nutrido.

Las emociones del sueño orientan su sentido: alegría sugiere armonía y crecimiento; angustia indica temores a la responsabilidad, la dependencia o a cambios familiares.