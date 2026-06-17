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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 17 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 4007 (Revolver) y las letras son: I K R Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 17 de junio

 1°4007 11°3400 
 5772  12°7975
 3°9304  13°9556 
 3074  14°2706 
 3891  15°7710 
 6°7759  16°9159
 8770  17°0267 
 6949  18°5366 
 3234  19°7500 
 10°3151  20°0775 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 17 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 17 de junio. A la cabeza salió el número 7735 - Pajarito.

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 1°7735 11°0872 
 1933   12°8454
 3°0223  13°1951 
 6589  14°2111 
 7666  15°1544 
 6°2280  16°0855
 5852  17°0886 
 3610  18°6211 
 1795  19°5678 
 10°8513  20°1272 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

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¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con Revolver suele representar poder, control y necesidad de protección, pero también miedo o sensación de amenaza.

Si lo sostienes, indica impulsividad o enojo; si aparece ajeno a ti, invita a poner límites y resolver conflictos con calma.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele simbolizar mensajes, esperanza y deseo de libertad. Puede anunciar ideas nuevas, noticias o un despertar emocional.

Si Pajarito aparece herido o enjaulado, advierte bloqueos y miedos. Si canta o vuela alto, augura buen ánimo, oportunidades y vínculos que florecen.