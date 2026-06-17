La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 17 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 4007 (Revolver) y las letras son: I K R Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 17 de junio

1° 4007 11° 3400 2° 5772 12° 7975 3° 9304 13° 9556 4° 3074 14° 2706 5° 3891 15° 7710 6° 7759 16° 9159 7° 8770 17° 0267 8° 6949 18° 5366 9° 3234 19° 7500 10° 3151 20° 0775

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 17 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 17 de junio. A la cabeza salió el número 7735 - Pajarito.

1° 7735 11° 0872 2° 1933 12° 8454 3° 0223 13° 1951 4° 6589 14° 2111 5° 7666 15° 1544 6° 2280 16° 0855 7° 5852 17° 0886 8° 3610 18° 6211 9° 1795 19° 5678 10° 8513 20° 1272

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con Revolver suele representar poder, control y necesidad de protección, pero también miedo o sensación de amenaza.

Si lo sostienes, indica impulsividad o enojo; si aparece ajeno a ti, invita a poner límites y resolver conflictos con calma.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele simbolizar mensajes, esperanza y deseo de libertad. Puede anunciar ideas nuevas, noticias o un despertar emocional.

Si Pajarito aparece herido o enjaulado, advierte bloqueos y miedos. Si canta o vuela alto, augura buen ánimo, oportunidades y vínculos que florecen.