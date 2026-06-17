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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 16 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9232 (Dinero) y las letras son: O C V Y.
Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 16 de junio
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Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 16 de junio
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 16 de junio. A la cabeza salió el número 7974 - Gente Negra.
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Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.
¿Qué significa soñar con dinero?
Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito o reconocimiento. Puede indicar confianza en tus capacidades y oportunidades de crecimiento.
También puede señalar preocupaciones por pérdidas, deudas o ambición desmedida. El contexto del sueño y tus emociones determinan el verdadero significado.
¿Qué significa soñar con gente negra?
Soñar con gente negra puede aludir a tu relación con la diversidad, la identidad y la percepción de lo diferente. El significado depende de lo que sentiste y de lo que ocurría en el sueño.
También puede indicar la integración de nuevas perspectivas o de creencias previas sobre los demás. Observa acciones, contexto y emociones para una interpretación personal.