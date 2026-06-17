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Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este martes, 16 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 9232 (Dinero) y las letras son: O C V Y.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 16 de junio

 1°9232 11°5640 
 9973  12°3126
 3°3290  13°9013 
 2150  14°6359 
 2419  15°5222 
 6°0327  16°0660
 7348  17°7686 
 5601  18°0618 
 5064  19°9454 
 10°2455  20°6592 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este martes 16 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este martes 16 de junio. A la cabeza salió el número 7974 - Gente Negra.

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 1°7974 11°6196 
 3700   12°2156
 3°0197  13°0653 
 7229  14°2255 
 6735  15°1533 
 6°7044  16°4989
 5251  17°5531 
 9901  18°1813 
 3385  19°2919 
 10°9199  20°9494 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito o reconocimiento. Puede indicar confianza en tus capacidades y oportunidades de crecimiento.

También puede señalar preocupaciones por pérdidas, deudas o ambición desmedida. El contexto del sueño y tus emociones determinan el verdadero significado.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede aludir a tu relación con la diversidad, la identidad y la percepción de lo diferente. El significado depende de lo que sentiste y de lo que ocurría en el sueño.

También puede indicar la integración de nuevas perspectivas o de creencias previas sobre los demás. Observa acciones, contexto y emociones para una interpretación personal.