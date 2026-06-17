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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 16 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 6010 (La Leche) y las letras son: I G P Z.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 16 de junio

 1°6010 11°6202 
 8840  12°8127
 3°9908  13°6266 
 0020  14°8660 
 4842  15°0899 
 6°3662  16°8443
 0665  17°2538 
 0166  18°2334 
 8570  19°1812 
 10°7490  20°1770 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 16 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 16 de junio. A la cabeza salió el número 7948 - Muerto que habla.

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 1°7948 11°8824 
 7001   12°7230
 3°9910  13°2040 
 5721  14°0067 
 0006  15°8834 
 6°7317  16°3043
 7339  17°0429 
 5922  18°9150 
 0827  19°1638 
 10°6185  20°0035 

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con la leche suele simbolizar nutrición emocional, pureza y apoyo; señala etapas de cuidado y crecimiento interior.

Si la leche está abundante y limpia, augura bienestar; si aparece derramada, cortada o sucia, advierte pérdidas y tensiones que requieren atención.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla suele señalar asuntos pendientes, necesidad de cierre o un mensaje del inconsciente. Invita a escuchar recuerdos y resolver lo no dicho.

Si el diálogo es sereno, sugiere guía y paz; si es inquietante, refleja culpas, miedos o límites que atender. Observa el tono y las palabras para interpretar su sentido.