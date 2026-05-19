Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5576 (Las Llamas) y las letras son: G P Q Y.

Resultados de la Quiniela Nacional del martes 19 de mayo

1° 5576 11° 5486 2° 6216 12° 5937 3° 8574 13° 5467 4° 5691 14° 8181 5° 3948 15° 1909 6° 1688 16° 5947 7° 6868 17° 7299 8° 5044 18° 5957 9° 0720 19° 3875 10° 8033 20° 8445

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 19 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 19 de mayo. A la cabeza salió el número 3694 - Cementerio.

1° 3694 11° 8095 2° 7062 12° 0046 3° 9629 13° 7661 4° 8580 14° 9772 5° 6026 15° 6034 6° 4011 16° 3411 7° 6369 17° 5078 8° 9417 18° 7150 9° 1477 19° 1238 10° 8235 20° 3818

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con Las Llamas (fuego) sugiere transformación, pasión y purificación; indica cambios intensos que queman lo viejo y abren espacio a lo nuevo.

Si se trata de las Llamas (animal), alude a resistencia, paciencia y necesidad de poner límites; su actitud en el sueño refleja cómo cargas responsabilidades.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con Cementerio suele simbolizar cierre de ciclos, duelo y despedidas necesarias.

Si te da calma, sugiere aceptación y renovación; si te asusta, señala ansiedades o miedo al cambio.