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Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de concursantes que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 19 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 5576 (Las Llamas) y las letras son: G P Q Y.

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Resultados de la Quiniela Nacional del martes 19 de mayo

 1°5576 11°5486 
 6216  12°5937
 3°8574  13°5467 
 5691  14°8181 
 3948  15°1909 
 6°1688  16°5947
 6868  17°7299 
 5044  18°5957 
 0720  19°3875 
 10°8033  20°8445 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 19 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 19 de mayo. A la cabeza salió el número 3694 - Cementerio.

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 1°3694 11°8095 
 7062   12°0046
 3°9629  13°7661 
 8580  14°9772 
 6026  15°6034 
 6°4011  16°3411
 6369  17°5078 
 9417  18°7150 
 1477  19°1238 
 10°8235  20°3818 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

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¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con Las Llamas (fuego) sugiere transformación, pasión y purificación; indica cambios intensos que queman lo viejo y abren espacio a lo nuevo.

Si se trata de las Llamas (animal), alude a resistencia, paciencia y necesidad de poner límites; su actitud en el sueño refleja cómo cargas responsabilidades.

¿Qué significa soñar con cementerio?

Soñar con Cementerio suele simbolizar cierre de ciclos, duelo y despedidas necesarias.

Si te da calma, sugiere aceptación y renovación; si te asusta, señala ansiedades o miedo al cambio.