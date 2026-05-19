Por qué recomiendan remojar los pies en vinagre con agua. Foto: Gemini.

Remojar los pies en agua con vinagre constituye uno de los trucos caseros más reconocidos y ancestrales dentro de las prácticas de higiene y cuidado personal. Aunque este método se ha transmitido a través de generaciones, existe cierta incertidumbre respecto a los beneficios concretos que brinda y a la razón por la cual tantas personas optan por esta técnica para optimizar el aspecto y la salud de sus pies.

El vinagre, particularmente el de manzana, se presenta como un ingrediente común en la gastronomía, sin embargo, también halla aplicación en la cosmética natural gracias a sus propiedades ácidas, desodorantes y antifúngicas. Su utilización en los pies se vincula a la limpieza exhaustiva, la regulación del pH y la disminución de contratiempos como el mal olor, la picazón o la presencia de hongos leves.

Colocar los pies en agua con vinagre: qué significa y qué beneficios reales tiene (foto: archivo).

Cuáles son los beneficios de sumergir los pies en agua con vinagre

Los pies suelen ser una de las zonas más descuidadas del cuerpo, a pesar de estar expuestos diariamente al peso, la fricción del calzado, la humedad y la presencia de bacterias. Por eso, numerosos especialistas consideran que los baños con vinagre pueden ser un complemento útil dentro del cuidado regular.

Sumergir los pies en agua con vinagre consiste en diluir una parte de este producto en agua tibia para aprovechar sus efectos sobre la piel. La técnica tiene como objetivo mejorar la higiene, reducir la proliferación de hongos y equilibrar el pH, particularmente en personas que padecen sudoración excesiva o mal olor.

Qué propiedades tiene el vinagre de manzana

El vinagre de manzana contiene ácidos naturales con propiedades desodorantes, antimicóticas y antifúngicas. Tales características contribuyen a:

Equilibrar el pH de la piel.

Reducir olores fuertes provocados por bacterias.

Controlar la proliferación de hongos leves.

Limpiar y exfoliar suavemente.

Disminuir la picazón e irritación.

Suavizar durezas o callosidades.

Asimismo, es esencial considerar las siguientes precauciones: