Qatar Airways volverá a operar con el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del planeta, del que posee ocho unidades. Foto: Airbus.

El avión de dos pisos más grande del mundo volverá a surcar los cielos en junio de 2026, prometiendo transformar la experiencia de los viajes al proporcionar un auténtico “hotel volador”, dada la variedad de lujos que presenta.

Su propuesta trasciende lo que se entiende por un vuelo convencional, dado que ofrece suites privadas, bares exclusivos y duchas spa en pleno vuelo, todo ello en primera clase.

Llega el avión de dos pisos que revoluciona los viajes: a qué destinos va y cuánto cuesta el pasaje (foto: archivo).

Cómo es el A380 y por qué es tan exclusivo

El A380 se asemeja a un hotel de cinco estrellas que efectúa vuelos, brindando espacios que resultan sorprendentes en aeronaves comerciales, gracias a su diseño de doble planta. Entre las características más notables se encuentran:

Suites privadas con puertas automáticas y servicio personalizado.

Ducha y spa exclusivo (disponible en aerolíneas como Emirates y Etihad).

Bares y lounges en la cubierta superior para socializar.

Asientos que se convierten en camas de gran tamaño.

Pantallas gigantes y minibares individuales.

Arriba el avión de dos plantas que transforma los viajes: a qué destinos va y cuánto cuesta el pasaje.

A pesar de que la producción del A380 concluyó en 2021, diversas aerolíneas premium continúan operando este modelo, dado el incremento en la demanda post-pandemia por espacios confortables y exclusivos. Las rutas más notables incluyen aquellas gestionadas por Etihad Airways (incluyendo su exclusiva “The Residence”) y Emirates:

Abu Dhabi (AUH) - Londres (LHR)

Abu Dhabi (AUH) - Nueva York (JFK)

Abu Dhabi (AUH) - París (CDG)

Rutas de Emirates que conectan Dubái con destinos internacionales clave (Londres, Nueva York, Sídney, entre otros).

El regreso de los A380 tras la guerra

Tras varios meses fuera de servicio, la aerolínea Qatar Airways anunció el retorno progresivo de sus Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. La compañía reintroducirá estas aeronaves a partir del 16 de junio en dos rutas estratégicas de largo radio que conectan Doha con Bangkok y Londres con Heathrow.

Las operaciones con el A380 están previstas, en principio, hasta el 15 de septiembre, en un contexto aún condicionado por factores geopolíticos y de demanda.

Cuánto cuesta viajar en el avión más grande del mundo

Los precios fluctúan de acuerdo a la aerolínea y la clase de servicio, aunque los costos en los segmentos más exclusivos alcanzan cifras millonarias: