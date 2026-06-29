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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 29 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3942 (Zapatillas) y las letras son: F H K X.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 29 de junio

 1°3942 11°7447 
 2271  12°4947
 3°8598  13°2430 
 4270  14°0082 
 1047  15°6427 
 6°1649  16°0136
 0001  17°3435 
 6005  18°5852 
 8848  19°6190 
 10°2740  20°9710 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 29 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 29 de junio. A la cabeza salió el número 1760 - La Virgen.

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 1°1760 11°6140 
 1634   12°6330
 3°5940  13°1451 
 6977  14°4964 
 5060  15°7171 
 6°1256  16°8954
 7389  17°8793 
 7332  18°1488 
 1721  19°0979 
 10°3682  20°9291 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

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¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas refleja deseo de comodidad y libertad en tu vida diaria. Sugiere que quieres avanzar a tu propio ritmo con seguridad.

También puede indicar preparación para un nuevo camino o hábito. Si están nuevas, hay motivación; si están gastadas, advierte sobre cansancio o límites.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele asociarse con protección, consuelo y esperanza. Puede indicar búsqueda de guía espiritual o necesidad de fe en un momento de incertidumbre.

También puede reflejar deseos de pureza, perdón o reconciliación, así como la presencia de una figura maternal. Su significado depende del contexto del sueño y de tus creencias personales.