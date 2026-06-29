La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 29 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3445 (El Vino) y las letras son: E I F W.

Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 29 de junio

1° 3445 11° 0448 2° 1043 12° 1361 3° 0756 13° 8777 4° 3463 14° 0488 5° 7783 15° 9291 6° 3810 16° 7591 7° 5851 17° 2082 8° 2734 18° 4717 9° 0755 19° 1906 10° 4682 20° 9217

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 29 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 29 de junio. A la cabeza salió el número 7497 - Mesa.

1° 7497 11° 1364 2° 0434 12° 6685 3° 9652 13° 3945 4° 5548 14° 6408 5° 5414 15° 5296 6° 2850 16° 5481 7° 7854 17° 8429 8° 1218 18° 9894 9° 9672 19° 0399 10° 4197 20° 9647

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con El Vino suele asociarse con celebración, placer y abundancia; puede reflejar vínculos sociales, creatividad y disfrute de la vida.

Según el contexto, también advierte sobre excesos o evasión: beber en exceso, vino derramado o copa rota sugieren la necesidad de moderación y autocontrol.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa simboliza apoyo, estabilidad y vínculos. También sugiere acuerdos o decisiones pendientes.

Si es firme y servida, hay seguridad y abundancia; si está rota o vacía, señala carencias o conflictos.