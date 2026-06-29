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La quiniela continúa siendo el juego de apuestas preferido por los argentinos gracias a su dinámica simple y a sus sorteos constantes. Los resultados se publican de manera oficial en cada provincia y los premios se pagan bajo un sistema fijo que premia según la exactitud de los números seleccionados.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 29 de junio de 2026. A la cabeza salió el número 3445 (El Vino) y las letras son: E I F W.

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Resultados de la Quiniela Nacional del lunes 29 de junio

 1°3445 11°0448 
 1043  12°1361
 3°0756  13°8777 
 3463  14°0488 
 7783  15°9291 
 6°3810  16°7591
 5851  17°2082 
 2734  18°4717 
 0755  19°1906 
 10°4682  20°9217 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 29 de junio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 29 de junio. A la cabeza salió el número 7497 - Mesa.

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 1°7497 11°1364 
 0434   12°6685
 3°9652  13°3945 
 5548  14°6408 
 5414  15°5296 
 6°2850  16°5481
 7854  17°8429 
 1218  18°9894 
 9672  19°0399 
 10°4197  20°9647 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con El Vino suele asociarse con celebración, placer y abundancia; puede reflejar vínculos sociales, creatividad y disfrute de la vida.

Según el contexto, también advierte sobre excesos o evasión: beber en exceso, vino derramado o copa rota sugieren la necesidad de moderación y autocontrol.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa simboliza apoyo, estabilidad y vínculos. También sugiere acuerdos o decisiones pendientes.

Si es firme y servida, hay seguridad y abundancia; si está rota o vacía, señala carencias o conflictos.