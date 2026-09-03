La red ferroviaria tiene como objetivo principal reducir a 40 minutos los recorridos que, en automóvil, requieren aproximadamente 6 horas.

Una nueva obra de innovación podría modificar de forma permanente el modo en que se transita. China desarrolla un tren submarino que atravesará el estrecho de Bohai para conectar los 123 kilómetros que separan las penínsulas de Liaodong y Shandong.

Construyen un tren submarino de larga distancia para conectar dos continentes en minutos y será el orgullo de un país (foto: archivo).

El túnel subacuático que atravesará el Mar Amarillo de extremo a extremo.

La obra tiene como principal objetivo potenciar la integración económica de dos zonas estratégicas para el comercio.

Esta región, localizada en el noreste de China, presenta alta actividad económica, sin embargo, la geografía entre las ciudades de Dalian y Yantai constituye un obstáculo considerable para el comercio y el intercambio cultural.

Las penínsulas de Liaodong y Shandong están separadas por el estrecho de Bohai, que requiere ser recorrido en automóvil, obteniendo un tiempo superior a 6 horas.

De esta manera, el Bohai Strait Tunnel se posiciona como una de las principales soluciones. Esta red ferroviaria transitará por debajo del Mar Amarillo mediante un túnel submarino, permitiendo alcanzar el otro lado en un tiempo de 40 minutos.

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El proyecto del tren submarino abarca un trayecto de 123 kilómetros y una inversión que superará los 220.000 millones de yuanes, lo que equivale a 36.000 millones de dólares.

La construcción del Bohai Strait Tunnel representa un gran desafío, no solo por las características geográficas, sino por la necesidad de perforar el mar y atravesar zonas sísmicas. En ese sentido, los ingenieros deberán encontrar una solución para implementar un sistema eficiente de ventilación impermeable que garantice la salud de los pasajeros.

Se proyecta la creación de dos túneles principales destinados a los trenes, que podrán alcanzar velocidades de hasta 250 kilómetros por hora. Además, incluirá un paso central de servicio para el mantenimiento y la evacuación.

Este proyecto no solo busca ser adecuado para el transporte de pasajeros, sino también para la movilización de mercancías, potenciando el comercio. Las autoridades estiman que, una vez operativo, generará ingresos de 20.000 millones de yuanes anualmente.

Bohai Strait Tunnel: desarrollo y retos en su construcción

El desarrollo del Bohai Strait Tunnel se encuentra en etapa de planificación y análisis. Las autoridades gubernamentales anticipan que la ejecución y las labores tomarán entre 10 y 15 años, debido a la magnitud del proyecto.

Además, se anticipan complicaciones relevantes en el proceso constructivo que exigirán una rigurosa gestión de recursos y del tiempo.

Avances tecnológicos en el proyecto del Túnel del Estrecho de Bohai

Una vez concluido, el túnel permitirá una conexión continua entre las dos penínsulas, promoviendo el turismo y reforzando el intercambio cultural a nivel internacional.

El Gobierno tiene la intención de implementar una campaña informativa para que la población comprenda los beneficios de esta nueva infraestructura y su repercusión en la economía local.

Impacto del Túnel del Estrecho de Bohai en la economía regional

La construcción del Bohai Strait Tunnel marcará un hito en la conectividad de la región, facilitando no solo el transporte de pasajeros, sino también la movilización de mercancías.

La obra se espera que impulse el comercio entre las penínsulas de Liaodong y Shandong, creando nuevas oportunidades para las economías locales y regionales.

Se prevé que el tunel tenga un impacto significativo en el desarrollo económico de la zona, al reducir considerablemente los tiempos de traslado. Las autoridades informan que, una vez en funcionamiento, el proyecto atraerá inversiones adicionales y permitirá el crecimiento sostenible de las comunidades aledañas.